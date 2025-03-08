郭智輝「蒙古症」失言 綠營自家人也挺不下去

經濟部長郭智輝昨談台積電與英特爾合資議題，以「蒙古症」為喻惹議，郭今坦承失言並致歉。北市民眾黨議員批太離譜，不會講話也不會做事的部長帶頭歧視；藍營直言，郭身為內閣首長，態度輕蔑、高傲；綠營認為比喻失當，應更謹慎。

民進黨議員林亮君認為，談商業合作或併購等，應該去談科技產業如何創造更大進步、雙方合作可帶來怎樣更好的發展或契機，甚至注意哪些未來可能影響台積電的事情。郭智輝用傳統思維去思考商業合作的比喻確實失當、很不恰當，發言須更加謹慎。

民眾黨北市議員林珍羽表示，自己長期與唐氏症基金會共同努力，深知每一個唐寶寶都是老天爺給每個家庭的禮物，唐寶寶家長聽到當然會很生氣，尤其當各界協助唐氏症家庭、協助唐寶寶融入社會，結果台灣政府竟然停留在30年前，難怪台灣經濟一直以來，不如30年前的年代。

林珍羽氣憤到三度直呼「太離譜」，她說，已經沒有人在講「蒙古症」這個詞，經濟部長沒有掌握台灣經濟命脈，還轉移目標，人家在問台積電的事，郭拿唐氏症來開玩笑，代表他還停留在30年前的思維，難怪台積電會被搶走，批「不會講話也不會做事的部長，根本帶頭歧視。」

國民黨議員汪志冰直言，賴總統延攬的內閣人才，會有明顯的高傲態度，郭智輝就是典型一人，此次以蒙古症來形容，態度輕蔑，「郭智輝出狀況不是第一次」，身為民間企業人士的他入閣後，常常發生失言狀況。

汪志冰說，大家非常關心台積電投資美國的狀況，甚至還擔心台灣高科技漸漸在川普的壓力和威脅下，不得不又很無奈，連一點抵抗都沒有的狀況下，接下來恐怕兵敗如山倒。如今，從一個內閣重要首長對於重要議題的回應來看，就可反映出賴總統內閣的整體態度。