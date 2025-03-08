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經長郭智輝失言「蒙古症」喻英特爾 卓揆說重話：首長不得失當引喻

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

經濟部長郭智輝7日接受廣播電台專訪時，針對台積電是否被迫與英特爾合資，郭智輝一度以「蒙古症」比喻美商「英特爾」，各界譁然。行政院發言人李慧芝8日轉述，行政院長卓榮泰要郭智輝深刻反省。

有關經濟部郭智輝部長7日於直播節目中不當評論特定病症，行政院發言人李慧芝8日表示，行政院卓榮泰院長一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會、人民負責。郭智輝稍早已經表達最深致歉，深刻自我反省，卓揆除要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，在7日廣播電台受訪中，郭智輝認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。此發言，令各界譁然，社會團體抗議，卓揆要求他自我反省。

卓榮泰 台積電 川普 英特爾 郭智輝 魏哲家

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