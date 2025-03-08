郭智輝拿蒙古症比喻惹議 唐氏症基金會邀部長「做這事」

經濟部長郭智輝昨談及台積電是否被迫與美商英特爾合資，一度以「蒙古症」比喻英特爾，歧視言論引起各界譁然。唐氏症基金會董事長林正俠說，對此表達最強烈抗議，位高權重的經濟部長，不該在公開場合歧視唐氏症病友，基金會3月15日將在台北車站舉辦世界唐氏症日活動，歡迎部長到場，幫助部長更了解唐氏症。

林正俠表示，郭部長發言已有失人格，對患者及家屬也造成諸多誤會，唐氏症並非遺傳性疾病，與家族沒有關係，對此基金會歷年來不斷倡導，部長一席話卻引發大眾誤解，也恐產生歧視，對唐寶寶家族是一大傷害，「20年來致力消除社會大眾對唐氏症孩子不理解，希望他們跟社會大眾一樣，能正常發展，與社會共存共榮，如今看到這種發言，倍感痛心，希望部長反省。」

「蒙古症已是30多年前使用名稱，對唐氏症病友、對蒙古國家都是歧視。」林正俠表示，已很久沒有聽到社會用蒙古症指稱唐氏症寶寶，任何情況都不該用醫學名詞歧視國家、個人；多年來，透過宣傳、透過解釋，已感受到大家對孩子們的友善和理解，願意用支持和接納的態度來看待他們，而不是帶有歧視和偏見的眼光和言論。

智障者家長總會副秘書長孫一信說，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，負面的想像，已歧視了唐氏症患者本人及其家庭，我國已經簽署「身心障礙者權利公約」，嚴禁歧視身障，郭部長的言論，已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。

林正俠表示，「身心障礙者權利公約」、「身心障礙者權益保障法」在法律上給予唐寶寶平等權利，基金會也打開服務據點、透過各種管道讓社會看見唐寶寶，也十分感謝有愈來愈多人願意張開雙臂接納唐氏症者，「透過溝通，想告訴社會大眾，其實我們都是一樣的，我們有權共享社會的資源，應該成為社會的一分子，這是我們該有的權利，也是我們與生俱來該擁有的存在。」