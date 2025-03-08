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要郭智輝檢討發言 政院：首長說明政策不應有失當引喻

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
經濟部長郭智輝（左）又失言，行政院長卓榮泰（右）表示，各部會首長說明政策須精準正確，更不得有失當的引喻。記者季相儒／攝影
經濟部長郭智輝（左）又失言，行政院長卓榮泰（右）表示，各部會首長說明政策須精準正確，更不得有失當的引喻。記者季相儒／攝影

經濟部長郭智輝昨日在廣播節目中，以「蒙古症」比喻台積電與英特爾合資案，引發各界抨擊。行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰除要求郭部長必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

郭智輝昨（7）日在廣播節目專訪中，談到台積電是否會被迫與英特爾合資時，以「蒙古症」為比喻，這樣的說法引發各界抨擊，經濟部今天中午發出道歉聲明，郭智輝坦承失言，做出錯誤比喻，鄭重向被傷害的病友致上最深歉意。

李慧芝表示，卓榮泰院長一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會、人民負責。郭智輝已經表達最深致歉，深刻自我反省，卓院長除要求郭部長必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

另一方面，對於郭智輝在節目中提到台積電赴美投資「沒有來跟政府說」，經濟部事前並不知情一事，政院人士強調，經濟部昨天已解釋，郭智輝指的是投資審查的行政申請程序的部分。由於台積電尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案；政院強調，政府與台積電一直有密切聯繫，賴總統與台積電董事長魏哲家的記者會已有完整說明。

台積電 川普 魏哲家

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