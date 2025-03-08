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「蒙古症」比喻失言惹議 郭智輝道歉全文曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝7日在廣播節目中比喻失當，8日向唐氏症病友及英特爾鄭重道歉，並表示會深刻自我反省。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝7日在廣播節目中比喻失當，8日向唐氏症病友及英特爾鄭重道歉，並表示會深刻自我反省。圖／本報系資料照片

經濟部長郭智輝昨（7）日在廣播節目專訪中，談到台積電是否會被迫與英特爾合資時，以「蒙古症」為比喻的說法挨轟，經濟部8日中午發出道歉聲明，經濟部長郭智輝坦承失言，對病患及企業都做出錯誤比喻，鄭重向被傷害的病友致上最深歉意，日後發言會更加謹慎。

郭智輝道歉全文：

我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

郭智輝昨天在廣播節目中表示，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以與蒙古症患者婚嫁做舉例，此番言論挨批比喻失當。

由於蒙古症有歧視意思，國內對此疾病已改稱唐氏症，病友稱為唐寶寶。3月21日是世界唐氏症日，唐氏基金會3月15日至23日在台北車站大廳舉辦世界唐氏症日特展，中華民國唐氏症基金會董事長林正俠邀請郭智輝來看展，「我們可以為您提供最好的導覽，讓您知道唐氏症是怎麼一回事？也讓您知道，唐氏症的孩子和家庭跟大家都是一樣的。」

台積電 英特爾 郭智輝

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