民進黨不分區提名人砲轟郭智輝：歧視身心障礙者及家庭

經濟部長郭智輝昨接受廣播節目專訪表示，台積電將投資美國千億事先沒跟政府講，郭還以「蒙古症」比喻台積電是否被迫與英特爾合資。中華民國智障者家長總會副秘書長孫一信今天表示，強烈抗議郭智輝歧視身心障礙者及其家庭；拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像。

孫一信多年來在社福身障領域耕耘，擔任多位立委辦公室助理，也曾在2023年被民進黨提名為不分區立委候選人。

孫一信今透過臉書表示，針對經濟部長郭智輝評論台積電和英特爾被迫合資的可能性，竟然以娶蒙古症家庭媳婦的負面長期影響，作為風險的比喻，中華民國智障者家長總會表達強烈抗議。

孫一信說，首先，蒙古症在國際上（在台灣也一樣）很久很久以前，已經改為唐氏症（唐氏症以英國醫生約翰．蘭登．唐的名字命名，他在1866年充分描述了這種症候群），以避免對於某一個種族的不敬。

孫一信表示，唐氏症候群在1959年已經確定是染色體的異常所致，不過到底是什麼原因導致？目前也沒確定答案，所以任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性。而事實上，世界上每一個孩子都不一樣，我們早已體會到這個道理？因此也沒有放棄我們孩子任何發展的機會。

對於郭智輝的發言，孫一信表示，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像。因此歧視了唐氏症本人以及他的家庭。

孫一信說，我國已經簽署的「身心障礙者權利公約」第二條就有針對歧視的定義：「基於身心障礙之歧視是指基於身心障礙而作出之任何區別 、排斥或限制，其目的或效果損害或廢除在與其他人平等基礎上於政治、經濟、社會、文化、公民或任何其他領域，所有人權及基本自由之認可、享有或行使。基於身心障礙之歧視包括所有形式之歧視，包括拒絕提供合理之對待」。

孫一信表示，「部長的言論，其效果已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。」

孫一信說，「最後我們要告訴郭部長一個消息，南韓的藝術家鄭恩惠，他和男朋友交往一年之後宣布要在今年五月結婚喔！請問你要告訴他（她）長期的風險嗎？還是跟我們一樣給他們滿滿的祝福？」