受訪以「唐氏症」比喻美商英特爾 經長郭智輝回應了

經濟部長郭智輝7日接受廣播電台專訪時，針對台積電（2330）是否被迫與英特爾合資，郭智輝一度以「蒙古症」比喻美商「英特爾」，各界譁然。郭智輝今日上午發出簡短致歉聲明。

郭智輝針對7日接受廣播專訪中，他承認以「不適當的比喻」來形容企業經營的模式鄭重致歉，他聲明如下：「我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。」

在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，在7日廣播電台受訪中，郭智輝認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。此發言，令各界譁然。