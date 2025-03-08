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郭智輝失言用「蒙古症」喻英特爾 許智傑：比喻不恰當

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝昨天接受廣播節目專訪時，提到台積電是否赴美會被迫與英特爾合資？郭智輝竟以「蒙古症」舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？」引發失言風波。民進黨立委許智傑表示，比喻疾病的確不恰當，請郭智輝檢討更正一下說法。

郭智輝也在廣播節目上自爆，台積電要投資美國1000億美元這件事，經濟部事前並沒有掌握，沒有來跟政府說這件事，但日前賴清德總統說，政府有充分和台積電溝通，兩人說法不同調。許智傑表示，賴清德總統表達得很清楚，郭智輝受訪時說法不夠完整，事後也有澄清，無須放大解讀。台積電到世界各地設廠，根留台灣佈局全球，也希望唱和中共的「美積電」言論適可而止，不要繼續唱衰台灣。

台積電 川普 英特爾 郭智輝 魏哲家

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