雲云科技技術長解剖「被砍7刀」恐是致命傷 行凶董座今轉普通病房

台北市雲云科技公司董事長曾志新，在公司持刀刺殺技術長梁姓男子後自戕，梁經送醫不治，曾住院治療。檢方今解剖，查出梁頸部及背部共被砍7刀，研判是致命傷；曾今被轉至普通病房，醫院評估最快本周五才能接受警詢。

51歲梁姓男子的頸部及背部有多處刀傷，檢方本月8日相驗，無法確認被砍幾刀，今下午解剖查出頸部及背部共被砍7刀，手部則有防禦造成的的刀傷，採集檢體送驗，尚未開出死亡證明，將遺體發還家屬。

52歲曾志新的喉嚨、食道、後頸椎受傷，經急救轉進加護病房，昨上午麻藥消退甦醒，但意識昏沉，今下午被轉至普通病房，因傷勢嚴重，醫院評估最快本周五才能接受警詢，員警持續戒護，依殺人罪偵辦。

警方調查，梁準備離職，6日在公司的LINE群組發文，指遭曾羞辱霸凌，7日下午4時許與曾及人資長盧姓男子在北市信義路的公司會議室，辦理離職及討論刪文，曾要求梁刪文未獲積極回應，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。