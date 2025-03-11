雲云董座甦醒 技術長今解剖

台北市雲云科技公司發生董事長曾志新，七日在公司持刀刺殺技術長梁姓男子後自戕，梁身上有十多處刀傷，但無法確認被砍幾刀，檢方預計今天解剖釐清；曾志新住院治療，昨已甦醒，仍無法製作筆錄，警方最快本周視曾的身體狀況詢問，釐清行凶動機。

曾因喉嚨、食道、後頸椎受傷，經急救轉進加護病房施打鎮定劑，昨上午麻藥消退甦醒，但意識昏沉。梁右後頸及背部共十多處刀傷，檢方八日相驗，研判致命傷在頸部，仍需解剖調查致命死因。

台北市勞動局昨也前往雲云勞檢，發現沒設置職場暴力預防措施，勞檢處認定違反職安法，要求限期改善。

北市勞檢處表示，雲云科技因為是第一次違反職安法，勞檢處通知改善，限期一個月，若第二次違反將依照職業安全法，開罰公司三萬至十五萬罰鍰。

勞檢處長梁蒼淇指出，雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序，事業單位如違反規定，經通知限期改善，屆期未改善將開罰。

梁姓男子因準備離職，六日在公司LINE群組發文，指遭曾志新羞辱霸凌，七日下午與曾及人資長盧姓男子在北市信義路公司會議室，辦理離職及討論刪文。

據調查案發前曾與梁寒暄幾句，雙方並未發生激烈爭吵，曾走到梁身後突拿出主廚刀刺殺梁。盧見曾起身，還以為要走出會議室。

有員工說，大家都知道曾與梁工作理念不合，梁認為曾處事求快、未顧及品質，兩人常摩擦。梁的妻子曾聽聞丈夫抱怨與曾不合，開會時被羞辱，今年狀況更嚴重，出現失眠及焦慮問題。

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