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雲云科技命案董事長曾志新病房甦醒 明解剖技術長查死因

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
雲云科技公司董事長曾志新，持刀砍殺梁姓技術長。本報資料照片
雲云科技公司董事長曾志新，持刀砍殺梁姓技術長。本報資料照片

台北市雲云科技公司董事長曾志新，在公司持刀刺殺技術長梁姓男子後自戕，梁經送醫不治，曾住院治療。據調查，梁上網發文指遭曾霸凌，曾要求刪文未果後行凶，警方在醫院戒護依殺人罪偵辦，最快本周視曾的身體狀況詢問，釐清行凶動機。

曾喉嚨、食道、後頸椎受傷，經急救轉進加護病房施打鎮定劑，今上午麻藥消退甦醒，但意識昏沉無法製作筆錄，由員警戒護。梁右後頸及背部共10多處刀傷，檢方本月8日相驗，研判致命傷在頸部，無法確認被砍幾刀，預計明天解剖調查死因。

警方調查，51歲梁姓男子準備離職，6日在公司的LINE群組發文，指遭52歲曾志新羞辱霸凌，7日下午4時許與曾及人資長盧姓男子在北市信義路的公司會議室，辦理離職及討論刪文。

曾要求梁刪文，梁回應同事都已看見貼文，刪文很奇怪，曾要梁與盧討論用何種理由刪文後，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘，盧跑出會議室求救，與兩名員工進入會議室抓住曾的手，曾將刀丟在地上。案發前曾與梁寒暄幾句，未發生激烈爭吵，盧見曾起身，還以為要走出會議室，事發突然。

有員工說，大家都知道曾與梁工作理念不合，梁認為曾處事求快、未顧及品質，兩人常摩擦。梁的妻子曾聽聞丈夫抱怨與曾不合，開會時被羞辱，今年狀況更嚴重，出現失眠及焦慮問題。

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命案 殺人 職場霸凌 離職 雲云科技

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