雲云科技命案曾姓負責人甦醒 意識狀態不穩仍無法應訊

雲云科技曾姓負責人持刀刺死梁姓技術長命案，檢警8日相驗梁男的致命傷初判在脖子，但死因未確定，明天下午將再解剖確認，另曾男雖已甦醒但狀態仍不穩，待院方評估再做筆錄。

北市警消7日獲報，信義路5段巷弄內某大樓發生持刀傷人案，緊急派員到場發現有2人重傷，經後續調查了解，雲云科技52歲曾姓負責人與51歲梁姓技術長因經營理念不同而發生多次口角衝突，梁男案發日赴公司辦理離職時，遭曾男持刀朝其頸部猛刺多刀致死。

檢警8日相驗梁姓死者，初步勘驗其致命傷位於脖子。

據了解，檢警預定明天下午3時30分於第二殯儀館（懷愛館）再解剖確認死因。

另外，持刀殺人的曾男因事後再持刀朝自己脖子等處自殘，因傷重持續在醫院醫治，目前最新狀況已退麻藥甦醒，但意識狀態仍不穩定，將待院方評估許可後，再擇期製作筆錄。

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