雲云血案後勞檢揪出問題！限期未改善最高可罰15萬元

雲云科技公司董事長曾志新刺死提離職員工，震驚社會。北市勞檢處10日火速前往進行勞檢，發現該公司未設置職場暴力預防措施，也未建立相關執行紀錄，如危害辨識及風險評估表等，已依法要求事業單位限期改善，屆期未改善可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

勞動部於2月21日修正發布《執行職務遭受不法侵害預防指引》（第四版），要求雇主應妥善規劃職場安全衛生措施，預防因他人行為導致的職場暴力與霸凌，包括攻擊性語言、恐嚇、辱罵、毆打，以及惡意孤立、公開羞辱、威脅等行為。

依據《職業安全衛生設施規則》第324條之3規定，雇主應建立完整的預防機制，如危害辨識與評估、作業場所配置調整、人力適性規劃、行為規範建置、教育訓練、事件處理程序及成效評估等，以確保職場安全。

勞動局長高寶華表示，本案職場不法侵害事件已造成勞工生命損失，對企業生產力及員工工作環境亦產生負面影響，呼籲各事業單位應積極建立安全的工作環境，設置有效應對機制，保障勞工權益。

勞檢處長梁蒼淇強調，雇主應依法建構完整的防範措施與事件處理程序，勞檢處將持續辦理相關教育訓練，並加強勞動檢查。如事業單位違規，經通知限期改善而未改善者，將依法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰，以確保職場安全落實執行。