雲云技術長遭刺死疑也遭職場霸凌 勞檢認定違反職安法

雲云科技發生梁姓技術長辭職後，遭曾姓董座持刀刺死。北市勞動局今天前往雲云勞檢，發現沒有設置職場暴力預防措施、並做成執行紀錄，如未有危害辨識及風險評估表等，勞檢處已經認定違反職安法，將限期改善。

勞檢處表示，因為是第一次違反，勞檢處已經通知改善，限期一個月，若第二次違反將依照職業安全法，開罰公司3萬至15萬不等罰款。

雲云梁姓技術長再被刺死前，曾在社群貼出疑遭霸凌的千字文，公司內部日前也流出一段57分鐘錄音檔，疑痛訴被董事長霸凌。

北市勞動檢查處今天上午派員對雲云科技公司實施勞動檢查，發現該公司沒有設置職場暴力預防措施並做成執行紀錄，已依法要求限期改善。

勞檢處梁蒼淇處長指出，雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序。勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查，事業單位如違反規定，經通知限期改善，屆期未改善者，將處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

北市勞動局長高寶華表示強調，本案職場不法侵害事件已造成勞工生命損失，後續也對企業的生產力與員工工作帶來負面影響，呼籲各事業單位應重視設置預防措施，積極為員工建立安全的工作環境，設置有效的應對機制，確保勞工的職場安全。