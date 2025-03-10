職場霸凌嚴重 醫師籲強化心理衛生

雲云科技公司董事長曾志新涉持刀刺死技術長梁姓男子並自戕，曾在加護病房仍無法說話，行凶動機待查。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，因工作恨到痛下殺手狀況並不多見，事件暴露台灣職場霸凌嚴重，政府應正視。

警方調查，五十一歲梁男準備離職，六日在公司LINE群組發文，指遭五十二歲曾志新羞辱霸凌；七日下午四時許曾找梁與人資長盧姓男子，在北市信義路公司會議室討論梁離職及刪文問題。

曾要求梁刪文，梁回應同事都已看見，刪文很奇怪，曾要梁與盧討論用何種理由刪文後，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘；盧見狀求救，兩名員工進入會議室與盧抓住曾的手，曾將刀丟在地上。案發前曾與梁寒暄幾句，未發生激烈爭吵，盧見曾起身，還以為要走出會議室，事發突然。

沈政男說，如此激烈傷害多發生在感情糾紛，由愛生恨引發殺機較常見，職場上恨到克制不了，動手且自戕，並不多見。

他認為隨時代變遷，現今職場耐受力降低，以前個人意識沒那麼高張，職場霸凌就像在校被老師罵、在軍營被長官訓，習以為常；但現在人人平等，從小得到尊重，自尊心強，若成長過程裡未接收過負面情緒，成年後碰到情緒反應會更強烈，可能激起反擊。

沈政男說，政府未注意職場生態已不同，霸凌問題嚴重到難以想像，如去年勞動部就爆發疑涉職場霸凌自殺事件。呼籲政府重視強化職場心理學訓練，讓心理衛生專業人員進駐職場，了解人際溝通、壓力處理，及如何因應職場霸凌，生病者適時給予醫療協助，才能防治職場暴力。

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