雲云董座砍死技術長 醫示警「宛如情殺」籲1件事不能等
雲云科技公司董事長曾志新前天持刀殺死梁姓技術長後自殘，企圖吞下30公分長刀遭阻止，震驚社會。精神科醫師沈政男示警，宛如「恐怖的情殺事件」發生在職場，暴露台灣職場霸凌問題已嚴重到難以想像，呼籲職場心理衛生不能等。
沈政男指出，科技公司發生老闆在會議室殺死高階主管的恐怖事件，那位殺人科技老闆，恨那位主管恨到自己克制不了，即使知道殺人，自己就完蛋了，還是一定要殺，於是接下來的舉動就是自戕。「這樣的行凶狀態，跟情殺，完全一樣！」
而事發當時，老闆只要度過了盛怒的那幾個小時，事情就會轉圜，問題是，就是跨不過去，因為在那瞬間，情緒占滿了腦部，注意力窄化，沒辦法有別的想法。
沈政男說，從心理層面來說，是自尊受到踐踏以後的反擊，精神分析的詞語叫自戀式傷害，傷到一個人內心最柔軟的那一塊，而動了殺機。而職場上，很多人都想過，但都忍了下來，即使遭受霸凌與不法侵害，還是每天跟你想殺死的人共事。
台灣的職場霸凌問題，嚴重到難以想像，但這個國家社會只對於政治正確的議題有興趣，願意花時間與資源處理，對於跟大家切身相關的職場霸凌則愛理不理。直到去年發生了勞動部裡，因為職場霸凌而自殺的事件。
他表示，職場上，很多人正在羞辱別人，把別人的自尊踩在腳底下，卻不自知；在以前，個人意識沒有那麼高張，職場霸凌就好像老師罵小學生，大家習以為常，然而在現今時代，就會激起反擊。
而上班，原本只是去演一齣戲，賺一份薪水，結果職場卻成了人間地獄，讓人超脫不了生死大關。所以說，職場心理衛生非常重要，只可惜，職場心理衛生在台灣尚未受到重視，至今職場都只注重身體健康，沒有什麼心理健康的概念。
他認為，職場心理衛生其實是相當值得發展的領域，平常就要接受職場心理學訓練，了解同事的心理、職場人際溝通、壓力處理，以及職場霸凌如何因應，而對於已經生病的同仁，給予醫療協助，才能有效防治職場暴力。
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