觀察站／前有埋伏、後有追兵 新創圈壓力爆表

雲云科技公司董事長曾志新疑與公司梁姓技術長不合，前天爆出曾志新持刀刺殺技術長事件，引發新創圈譁然，新創圈除了對此事震驚以外，多在討論踏上新創圈，是條天天得面對挫折的路，若沒有足夠的耐心與心理韌性，隨時都可能在通往成功的黑暗旅程中崩潰失控。

「新創」是近十年來，產業界最具魅力的名詞，許多人前仆後繼走入這個領域，燃燒夢想；然而，真正走進新創圈，要面對的不只有技術、資金、人才等問題，還得面對如何在對手環伺的市場中立足，才能不被現實逼到夢想的崖邊。

創業類型五花八門，可開一間飲料店、雞排店，安穩當個小老闆，也可站在全球第一線，與來世界各地的好手一較高下。科技新創更是如此，他們著眼的，並非是台灣這個只有二千三百萬人的市場，他們更希望將夢想擴展到全世界。

但邁向全球並非易事，就算創業者本身擁有技術以外，資金從何而來？除了自籌或親友支持，還得賣力吸引有力投資人，就算籌措到資金，能否找到更多志同道合的夥伴都是問題。創業過程中，創業者得兼具十八般武藝，需要懂財務、會計、行銷，若想闖進全球市場，更要懂各國法律及規範，搞懂遊戲規則，不得有所疏漏，才能穩健前行。

這些還都只是創業者成立公司的基本難題，當公司步入軌道後，得面對想分杯羹的競爭者環伺，有良心的會用純粹的技術拚高下，沒良心的常會直接潑髒水，這些髒水讓創業者在面對股東、員工、甚至是募資時，都會背負著極大壓力。

在台灣，五年對許多新創公司來說，都是一道重要的門檻，若能撐過前面五年，公司就有機會成長發光。但有更多新創公司，在五年關卡來臨前，就已舉手投降、決定散伙。創業家多背負著常人無法想像的壓力，且這些辛苦都「不足為外人道也」。