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知名產品寶寶攝影機 雲云近期評價直直落

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導
雲云科技公司曾獲國家產業創新獎，備受業界肯定。記者廖炳棋/翻攝
雲云科技公司曾獲國家產業創新獎，備受業界肯定。記者廖炳棋/翻攝

雲云科技公司日前爆發刺殺事件，震驚社會，該公司曾獲國家產業創新獎，備受業界肯定，但事件爆發前，該公司近期於網路平台上的評價直直落，遭許多用戶給予一星負評。雲云科技公司對於此事件回應，將全力配合調查，也會確保營運穩定，不會讓消費者權益受到影響。

雲云科技登記資本額達三億元，以其知名產品「Ｃｕｂｏ Ａｉ寶寶攝影機」廣受好評，標榜可以讓育嬰父母能好好睡覺，是母嬰產品的領頭羊，不少名人以及部分職棒球星都是該產品的愛用者。據了解，寶寶攝影機初上架時，即打破當時募資的紀錄，後續營業額則在二○二三年時達到五億元，產品銷售超過十一個國家。但近期該產品在網路平台上的評價，遭許多用戶給予一星負評，例如：抱怨連線異常、設備無法綁定等問題。

雲云科技爆發砍殺命案後，雲云科技公司於前天深夜發聲明表示對此不幸感到極度悲慟與遺憾，並對受害者及其家屬表達最深的哀悼，將全力配合檢調查明事實。

雲云科技

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