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雲云技術長疑遭霸凌 網傳現場音檔

聯合報／ 記者廖炳棋林麗玉／台北報導
雲云科技公司前天爆發刺殺事件，起因疑是內部霸凌事件。圖為二○二一年時任副總統的賴清德（右二），參觀雲云科技公司，由公司董事長曾志欣（右一）率團隊接待。圖／取自總統府網站
雲云科技公司前天爆發刺殺事件，起因疑是內部霸凌事件。圖為二○二一年時任副總統的賴清德（右二），參觀雲云科技公司，由公司董事長曾志欣（右一）率團隊接待。圖／取自總統府網站

雲云科技公司董事長曾志新刺殺公司梁姓技術長後自殘，震驚社會，警方懷疑犯案動機是技術長離職前發表長文，指自己受到羞辱與職場霸凌，董事長要他刪文未獲積極回應才痛下毒手；有網友公開一段錄音檔，疑為技術長在會議中表示遭霸凌，真實殺人原因檢警釐清中，而台北市勞動局將於三月十日調查霸凌疑雲，前往雲云勞檢。

警方對死者妻製作筆錄，梁妻神情哀傷。據了解，她稱知道丈夫和董事長長期不合並遭霸凌，丈夫近日心情低落，焦慮煩躁甚至失眠。

曾志新前天開會時，拿出預藏卅公分長刀具，朝梁技術長後頸及身體連刺多刀，隨後自殘，梁送醫不治，曾志新經治療後無大礙，轉加護病房觀察。醫師表示已注射鎮定劑穩定曾的情緒，尚無法製作筆錄。檢察官昨相驗初判梁的致命傷在頸部，究竟被刺多少刀仍無法確認，待解剖釐清。

警方指出，曾志新與梁技術長疑似長期不合，加上死者六日在公司群組發表一篇離職長文後，決定七日離職，此舉疑似引發殺機。

梁的長文表示，七日是他工作的最後一天，原來沒想這麼快就離開，但農曆年後開工第一天的董事長新春談話，被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌，讓他感到緣分已盡。

梁細數過往，當初他被曾找來協助打造新產品，與同伴打拚，為提升產品品質，提出許多計畫，但與曾的經營理念不合，兩人漸行漸遠，經數次努力後感到絕望，管理者開始對他猜疑、羞辱與霸凌，讓他無法再貢獻一己之力。

梁於文末表示，盡管曾對他日趨不信任，也不太能聽進建議，但若有需要仍歡迎隨時找他，不料隔天曾與梁及人資長面談，要求刪文未獲積極回應，竟刺死梁。

網路流傳一段五十七分鐘錄音檔，疑是梁遭霸凌的現場。音檔中，疑似是曾說著，有人用匿名帳號攻擊公司，有人向董事會檢舉是技術長搞鬼，技術長說不是，並反問是誰檢舉？曾未回應。

曾後續以高階主管的溝通未到位，要梁將座位移至他身旁。梁說，曾為直屬主管，缺乏溝通的期間，許多事讓他感到不舒坦，如於眾人面前挑起負面的事羞辱他，並說今年開工第一天，曾就將他踢出主管群組，事前並無溝通，去年參與母嬰展，曾感謝所有同仁卻獨漏他，讓他備感針對。

雲云科技如今陷入職場霸凌案，北市勞動局指出，案發前，勞動局未接獲任何雲云科技的霸凌申訴，明天上班日將赴雲云科技執行勞動檢查，釐清疑雲。

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職場霸凌 雲云科技

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