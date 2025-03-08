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影／鴻門宴？雲云董事長疑笑著刺人 高大成估凶手事前「盤算2抉擇」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台北市信義區雲云科技董事長曾志新昨持刀刺死梁姓技術長後自殘，還企圖吞下30公分長刀被阻止，震驚社會。中山附醫法醫科主任高大成研判，這是一場鴻門宴，笑著行凶，冷靜殺人態度讓人會怕，也有藐視對方的含意。吞刀是想滅證的幼稚想法。

高大成推測，此案恐是公司利益與技術長態度有關，董事長和顏悅色慰留不成，出現殺意，董事長在人際關係處理出問題，董事長可能覺得自己最大，卻沒想到半路殺出程咬金，遇上比自己更懂、更強的技術長，對方又說要離職，董事長覺得難處理；技術長也覺得自己讓公司賺錢，董事長卻這樣對他，雙方都不高興。

高大成研判，董事長與技術長談判，事先有準備刀子，等於有兩個抉擇，一是留下就不殺、重用，二是離職就殺，但是沒有明說，如果技術長願意改變態度留下，繼續幫公司賺錢，董事長絕對可以接受，但董事長選擇拿刀往技術長頸部、上半身砍代表有殺意。

至於傳出談判破裂，董事長是帶著笑容刺向技術長一事，高大成推測，這種是「鴻門宴」，笑裡藏刀，可能董事長的心態認為，自己這麼禮貌周到對方還不接受，覺得對方沒救了，這是「奇摩子」（日文，意即心情、感受）問題，不表現生氣，但要致對方於死地，笑著行凶，冷靜殺人態度讓人會怕，也有藐視對方的含意。

至於「吞刀」？高大成認為，並不是真的要自殺，只是要湮滅證據，是非常幼稚的想法，以為刀子吞下去就抓不到了，但現實不可能做到。

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雲云科技 高大成

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