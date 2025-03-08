致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

雲云科技公司董事長曾志新昨天傍晚持刀殺死梁姓技術長，台北地檢署檢察官會同信義警分局刑警，今天下午2時在台北市懷愛館對死者相驗。死者弟弟、妻子到達相驗暨解剖中心，神色悲戚不發一語。檢警初判死者致命傷在頸部，但究竟被刺多少刀還無法確認，下周將擇日解剖釐清死因，遺體暫冰存。

檢警還原行兇經過，昨天傍晚4時許，梁姓技術長、人資長和董事長曾志新進入公司會議室開會，技術長表示，只做到今天為止，曾志新感謝技術長的付出，但由於技術長前天在公司群組發離職長文，文中認為自己遭羞辱，也建言曾志新的領導管理需要改進，曾疑似相當介意，感謝技術長付出後表示希望能夠刪文。

技術長表示自己會考慮，但不知道要以何種理由刪文，曾志新說，不然技術長可以和人資長討論看看怎麼刪文，技術長於是轉頭和人資長討論。

這時曾志新站起來，以逆時針方向繞過人資長，來到技術長身後，由於會議室門口在技術長旁邊，技術長及人資長都以為曾要開門離開，不料曾竟從衣服內拿出30公分長的料理刀，不由分說就朝技術長頸部連刺兩刀。

技術長頸部受傷站起來要逃走，人資長見狀，衝出會議室向其他同事求救，曾志新追著技術長不斷拿刀狂刺對方頸、背部，等到人資長及其他同事衝進會議室，技術長已不支倒地躺在血泊中。

曾志新行兇後，隨即以吞刀方式，拿刀塞進口中狂刺自殘，造成食道、喉嚨及後頸椎嚴重受傷，同事衝進來後拉著曾志新的手，阻止他繼續傷害自己，同時喊著要他把刀放下，最後奪刀壓制。

救護車到場後，技術長送醫不治，曾志新傷口也很深，開刀後目前在加護病房觀察，尚未恢復意識。

醫院指出死者頸部、身體至少有10多處刀傷，檢警相驗，還確定究竟被刺多少刀，目前初判致命傷在頸部，將等解剖後才能釐清死因。

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