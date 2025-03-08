雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

雲云科技公司昨發生命案，梁姓技術長辭職後遭曾姓董座持刀刺死。公司內部也流出一段57分鐘錄音檔，疑梁姓技術長會議中痛訴被董事長霸凌。勞動局表示，先前並未有接獲職場霸凌申訴，不過下周一10日將會前往雲云科技勞動檢查。

北市勞動局表示，關於雲云科技公司技術長於告別信中揭露公司內部管理層的種種問題，直指創辦人曾志新對其進行公開羞辱與霸凌一事，北市勞檢處將於3月10日勞動檢查。

雲云科技昨天發生董事長刺死技術長命案，有網友發現，其實一個月前，就曾有人在社群上傳一個疑內部對話的錄音檔，內容似乎是遭刺身亡的梁姓技術長不滿被針對、霸凌的對話，他還無奈說「人之將死，其言也善」。

對於是否有職場霸凌狀況？北市勞動局今天表示，先前並未接獲雲云科技的職場霸凌申訴，不過下周一將會到該公司勞動檢查。

雲云科技董座曾志新，與公司梁姓技術長疑長期不合，梁6日在公司群組發表一篇離職長文後，決定7日離職，董事長曾志新7日傍晚要求梁離職前刪除文章，未獲積極回應拿出預藏30公分刀具刺殺技術長身亡後自殘，被同事阻止獲救。

梁姓技術長被殺前一天，在公司群組發文，開頭說7日是他工作的最後一天，想提前一天跟大家說再見。文章中說原來也沒有想這麼快就離開，但在農曆年後開工第一天的董事長新春談話，被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌，因此讓他感到緣分已盡。

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