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遇害雲云技術長離職信稱遭董事長霸凌 57分鐘會議錄音檔揭露過程

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
雲云科技公司董事長昨天砍死技術長，公司發表聲明，表示造成震撼不安表達最高歉意。記者廖炳棋/翻攝
雲云科技公司董事長昨天砍死技術長，公司發表聲明，表示造成震撼不安表達最高歉意。記者廖炳棋/翻攝

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，警方懷疑原因是技術長因為離職前發表長文，指出自己受到羞辱與職場霸凌，董事長要他刪文沒有獲得積極回應才痛下毒手；今年2月，有網友在網路公開一段57分鐘錄音檔，疑似就是技術長在會議中表示遭到霸凌。

梁姓技術長在離職長文中，表示自己在公司農曆年後的第一次董事長會議中受到羞辱霸凌，錄音檔疑似就是這場會議的場景。

疑為董事長曾志新表示，一直有人用匿名帳號攻擊公司，講公司壞話，曾志新意有所指說，他找技術長開會，說有人去董事會檢舉，是技術長弄帳號，技術長說不是，他就相信了；技術長問可以知道是誰去檢舉嗎？曾志新並未回應。

曾志新說高階主管的溝通好像不是很到位，接下來他要求技術長將座位移到他旁邊，這樣就會多一點溝通。

技術長在錄音檔中，表示曾志新是他的直接主管，過去這段時間缺乏溝通，蠻多的事情讓他覺得相當不舒坦，就像曾志新剛剛在眾人面前，挑一些過去他比較負面的事情，然後用這樣的方式羞辱他，叫他坐到曾志新旁邊「就近監管」，技術長覺得對事情沒有太大幫助。

技術長還說，曾志新把RD接過去自己管理，讓他不再管理，2025年第一天上班就把他移出所有主管的群組，事前完全沒有好好溝通，技術長覺得蠻受傷。另外去年他在母嬰展辛苦工作，董事長感謝所有參與同仁，名單卻單單沒有他，沒有獲得感謝，也讓他感到被針對。

錄音檔最後，梁姓技術長無奈說，人之將死其言也善。沒想到錄音檔出現網路一個月後，技術長提出離職，竟遭董事長砍死。

技術長是否遭霸凌及董事長殺人的真正原因，還有待檢警進一步調查。

雲云科技

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