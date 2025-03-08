快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

雲云董事長砍死技術長、轉加護病房 死者妻知夫受霸凌「焦慮還失眠」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
雲云科技公司董事長昨天砍死技術長，公司發表聲明，表示造成震撼不安表達最高歉意。記者廖炳棋/翻攝
雲云科技公司董事長昨天砍死技術長，公司發表聲明，表示造成震撼不安表達最高歉意。記者廖炳棋/翻攝

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時竟拿出預藏卅公分長刀具，朝執行長後頸及身體連刺10多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，執行長送醫不治，負責人開刀治療。

曾志新深夜開刀治療後，目前暫無大礙，已移轉加護病房觀察，醫生表示將注射鎮定劑，穩定病人情緒與狀況，因此目前警方還無法製作筆錄，無法得知曾志新殺人原因。另外警方將請示檢察官，確定相驗死者時間。

死者妻子昨天製作筆錄，神情相當哀傷，據了解死者妻子知道丈夫和董事長長期不合，更遭到職場霸凌，因此丈夫近日心情低落，焦慮煩躁甚至失眠。

昨天曾志新刺死梁姓技術長，隨後拿刀自殘，當時辦公室的同事紛紛衝進會議室，奪刀壓制董事長，目睹整起事件的同事，直到深夜仍相當震驚，表示雖然知道董事長和技術長不合，但怎麼也沒想到會演變成殺人案件。還有同事無奈表示可能要失業了，畢竟一家公司竟然會發生董事長殺人這種案件，恐怕沒有股東敢投資。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

雲云科技

延伸閱讀

霸凌被害人？校園割頸案「乾哥」女律師嗆犯保人員別亂講

精舍命案霸凌死者2個月…逼剃光頭 每天五體投地大禮拜5百次

可憐少女遭村長千金霸凌　聯手巫師「施咒下蠱」

北市清潔隊員墜樓身亡…家屬質疑遭霸凌 檢警數位鑑識手機

相關新聞

雲云技術長遭董事長砍死 檢警今天下午相驗遺體

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，台北地檢署檢察官會同信義警分局刑警，今天下午2時在台北市懷愛館對死者相驗...

雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

雲云科技公司昨發生命案，梁姓技術長辭職後遭曾姓董座持刀刺死。公司內部也流出一段57分鐘錄音檔，疑梁姓技術長會議中痛訴被董...

雲云董事長已預謀殺人？ 犯防專家：會議室開會是障眼法

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀刺死梁姓技術長，還企圖吞下30公分長刀被阻止，行凶殺人震驚社會。中正大學犯罪防治預防研究...

遇害雲云技術長離職信稱遭董事長霸凌 57分鐘會議錄音檔揭露過程

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，警方懷疑原因是技術長因為離職前發表長文，指出自己受到羞辱與職場霸凌，董事...

雲云梁姓技術長「千字告別文」曝光！生前被公開羞辱、霸凌 怒槓老闆離開

台北市信義區雲云科技公司老董曾志新與公司梁姓技術長疑似長期不合，加上死者7日離職前卻於6日在公司群組發表一篇長文，要求對方刪文卻無積極回應，開會時竟拿出預藏的水果刀，朝梁姓技術長後頸和身體連刺十多刀，技術長送醫不治。

董事長殺死技術長 雲云科技致歉：確保運營及消費者權益不受影響

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。