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董事長拿刀砍死將離職技術長 雲云科技發聲明：不勝唏噓

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
雲云科技公司梁姓技術長，因離職前一篇長文，遭董事長曾志新拿刀刺死。記者廖炳棋／翻攝
雲云科技公司梁姓技術長，因離職前一篇長文，遭董事長曾志新拿刀刺死。記者廖炳棋／翻攝

雲云科技公司老董曾志新與公司梁姓技術長疑似長期不合，加上死者7日離職前卻於6日在公司群組發表一篇長文，引發曾志新不滿，在7日傍晚要求技術長離職前刪除文章未果，竟拿刀刺死技術長。對於公司發生悲劇，雲云科技在「數位時代」刊登的一篇曾志新專訪文上重新編輯，聲明深感遺憾，「發生如此憾事，讓人不勝唏噓。」

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，位於信義路五段環球世貿大樓，昨天發生負責人曾志新（52歲），疑不滿梁姓技術長（51歲）離職前發文抱怨公司，要求對方刪文卻無積極回應，開會時竟拿出預藏卅公分長刀具，朝技術長後頸及身體連刺十多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，技術長送醫不治，負責人開刀治療中。警方將全案朝殺人罪偵辦。

雲云科技公司由曾志新與合夥人在2017年創辦，主打智慧寶寶攝影機，隨後推出寶寶好眠板、等結合AI科技產品。公司2023年轉虧為盈，營業額達數億元以上，產品成功銷售海外，榮獲國家產業創新獎，公司近日更完成募資正籌備上市。曾志新常上媒體接受訪，暢談新創公司征服海外市場心得。

雲云科技公司內部昨天發生殺人悲劇發生後，公司在一篇2024年2月7日的專訪報導中重新編輯更新，公開聲明表示遺憾，聲明文如下：

「更新：給《數位時代》、《創業小聚》的讀者，我們對於雲云科技3月7日發生的悲劇深感遺憾，也對受害者及其家屬致上最深的哀悼與敬意。本篇報導原為基於當時的專業訪問所撰寫，現仍保留以維護新聞記錄。然而，發生如此憾事，讓人不勝唏噓。我們希望社會能更加關注職場情緒管理與衝突處理，避免類似悲劇再度發生。」

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雲云科技公司內部昨天發生殺人悲劇發生後，公司在一篇2024年2月7日刊登在數位科技網站上的專訪報導中重新編輯更新，公開聲明表示遺憾。圖／截取自數位科技
雲云科技公司內部昨天發生殺人悲劇發生後，公司在一篇2024年2月7日刊登在數位科技網站上的專訪報導中重新編輯更新，公開聲明表示遺憾。圖／截取自數位科技

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