賴清德曾參訪！技術長嘆「抓耙仔到處都是」 雲云老董疑預謀砍死他

台北市信義區的雲云科技公司，今天傍晚負責人曾志新，不滿梁姓技術長離職前發文抱怨公司，兩人見面談判，一言不合下，曾志新竟拿出事先預藏的30公分長西式廚刀，砍死技術長，兇刀迥異於平常激憤下隨手取得的小刀，警方懷疑負責人對死者恨意十足。

負責人行兇後，隨後拿刀自殘臉部及頸部，儘管周遭同事奪刀制止，負責人送醫後仍意識清楚，但目前曾志新還無法說話，將開刀治療。

雲云科技成立於2017年，旗下主打產品Cubo Ai智慧寶寶攝影機，以人工智慧技術為基礎，提供新生兒安全監測、健康追蹤及睡眠管理等功能，至今已成功銷售全球17個國家，2023年就轉虧為盈，公司獲5億元的營收並獲利，有8成來自海外市場，公司榮獲國家產業創新獎。

曾志新常上媒體接受訪問，暢談新創公司征服海外市場心得，公司平均年齡不過30歲上下，短短數年就成為全球知名品牌，躋身亞太地區第一名。

行兇的雲云科技董事長曾志新，過去長期從事軟體研發工作，在科技公司董事長提攜下，與合夥人在群募平台創業，2021年，時任副總統的現任總統賴清德，曾參訪雲云科技公司，並肯定青年創新創業的熱忱與使命感，並期勉該公司未來能成為新創界的獨角獸。

曾志新過去曾與團隊接受媒體訪問，他與梁姓技術長也曾一同在媒體前合影，絲毫看不出不合，只以為是氣氛良好的新創科技公司。不過梁姓技術長去年底曾在部落格發表文章，表示公司打小報告文化盛行，「抓耙仔到處都是」，不少戰友因此離開，他工作也不愉快。

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