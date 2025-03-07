快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市信義區一家科技公司，發生負責人持刀砍死技術長案件。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義區一家科技公司，發生負責人持刀砍死技術長案件。記者廖炳棋／翻攝

台北市信義路5段環球世貿大樓，19樓的科技公司發生公司52歲曾姓負責人，砍死要離職的51歲梁姓公司技術長，負責人隨後自殘，目前負責人在醫院急救。

警方指出，兩人因公司內部問題，平素就有不合及糾紛，今天技術長辦理離職，昨天在公司聯絡群組中，發表文章抒發委屈及不滿，今天傍晚4時許，技術長在公司辦理離職時，負責人希望死者能撤下文章。

技術長不願意，雙方起口角，曾嫌拿出預藏的水果刀，從死者身後朝頸部砍殺兩刀，死者大量出血，送醫不治，負責人自殘，被同事奪刀制止，臉部受傷。

目前負責人在醫院救治，轄區信義警分局派人戒護，全案朝殺人罪偵辦。

科技公司登記資本額為3億元，為母嬰科技產品公司，員工約有100人，生產智慧寶寶攝影機、寶寶好眠板、寶寶成長日記等結合AI科技產品。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

雲云科技

延伸閱讀

北市信義區傳命案！員工揚言離職 科技公司負責人持刀砍死人

小懶猴從捷克抵台 北市動物園盼為瀕危動物盡責

撇精舍命案稱「女人常有糾紛」 王薀自稱「仁波切」羈押禁見

捲王大陸案...北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

相關新聞

雲云技術長遭董事長砍死 檢警今天下午相驗遺體

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，台北地檢署檢察官會同信義警分局刑警，今天下午2時在台北市懷愛館對死者相驗...

雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

雲云科技公司昨發生命案，梁姓技術長辭職後遭曾姓董座持刀刺死。公司內部也流出一段57分鐘錄音檔，疑梁姓技術長會議中痛訴被董...

雲云董事長已預謀殺人？ 犯防專家：會議室開會是障眼法

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀刺死梁姓技術長，還企圖吞下30公分長刀被阻止，行凶殺人震驚社會。中正大學犯罪防治預防研究...

遇害雲云技術長離職信稱遭董事長霸凌 57分鐘會議錄音檔揭露過程

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，警方懷疑原因是技術長因為離職前發表長文，指出自己受到羞辱與職場霸凌，董事...

雲云梁姓技術長「千字告別文」曝光！生前被公開羞辱、霸凌 怒槓老闆離開

台北市信義區雲云科技公司老董曾志新與公司梁姓技術長疑似長期不合，加上死者7日離職前卻於6日在公司群組發表一篇長文，要求對方刪文卻無積極回應，開會時竟拿出預藏的水果刀，朝梁姓技術長後頸和身體連刺十多刀，技術長送醫不治。

董事長殺死技術長 雲云科技致歉：確保運營及消費者權益不受影響

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。