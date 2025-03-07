聽新聞
0:00 / 0:00
北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他
台北市信義路5段環球世貿大樓，19樓的科技公司發生公司52歲曾姓負責人，砍死要離職的51歲梁姓公司技術長，負責人隨後自殘，目前負責人在醫院急救。
警方指出，兩人因公司內部問題，平素就有不合及糾紛，今天技術長辦理離職，昨天在公司聯絡群組中，發表文章抒發委屈及不滿，今天傍晚4時許，技術長在公司辦理離職時，負責人希望死者能撤下文章。
技術長不願意，雙方起口角，曾嫌拿出預藏的水果刀，從死者身後朝頸部砍殺兩刀，死者大量出血，送醫不治，負責人自殘，被同事奪刀制止，臉部受傷。
目前負責人在醫院救治，轄區信義警分局派人戒護，全案朝殺人罪偵辦。
科技公司登記資本額為3億元，為母嬰科技產品公司，員工約有100人，生產智慧寶寶攝影機、寶寶好眠板、寶寶成長日記等結合AI科技產品。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言