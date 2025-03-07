北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

台北市信義路5段環球世貿大樓，19樓的科技公司發生公司52歲曾姓負責人，砍死要離職的51歲梁姓公司技術長，負責人隨後自殘，目前負責人在醫院急救。

警方指出，兩人因公司內部問題，平素就有不合及糾紛，今天技術長辦理離職，昨天在公司聯絡群組中，發表文章抒發委屈及不滿，今天傍晚4時許，技術長在公司辦理離職時，負責人希望死者能撤下文章。

技術長不願意，雙方起口角，曾嫌拿出預藏的水果刀，從死者身後朝頸部砍殺兩刀，死者大量出血，送醫不治，負責人自殘，被同事奪刀制止，臉部受傷。

目前負責人在醫院救治，轄區信義警分局派人戒護，全案朝殺人罪偵辦。

科技公司登記資本額為3億元，為母嬰科技產品公司，員工約有100人，生產智慧寶寶攝影機、寶寶好眠板、寶寶成長日記等結合AI科技產品。

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