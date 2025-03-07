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北市信義區傳命案！員工揚言離職 科技公司負責人持刀砍死人
台北市信義區附近大樓今天發生命案，擔任某科技公司曾姓負責人疑與梁姓技術長理念不合，趁在公司會議室內討論時，忽持水果刀砍傷梁男後自殘，梁男送醫不治，案發原因待查。
台北市警消下午4時左右獲報，信義路5段巷弄內某大樓發生傷人案，派員到場發現，2名男子受傷，其中1人傷勢集中在頸部，送醫時已OHCA（到院前心肺功能停止），另1名男子則是臉部受傷，送醫時意識清醒。
轄區警方初步調查，涉持刀傷人的50歲曾姓男子是此家科技公司負責人，另名傷勢較重約50歲梁姓男子是公司技術長，梁男曾於公司LINE群組提及不滿制度揚言離職，雙方今天約定在公司討論相關事宜。
警方說，雙方在公司會議室內討論期間，曾姓男子忽然繞向梁姓男子背後並持水果刀砍傷其頸部後自殘，期間梁男因送醫時傷勢過重死亡，曾男則被送往醫院持續急救。
警方表示，涉嫌持刀傷人釀1死的曾姓男子仍在醫院急救，已派員戒護，後續將朝殺人罪嫌方向偵辦，詳細案發原因仍待進一步調查釐清。
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