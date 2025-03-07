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昨開車撞核三大門今鞠躬道歉 屏地檢查辦恆春鎮代主席

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春鎮民代表會主席趙記明昨日開車衝撞核三廠大門，今日前往恆春警分局做筆錄，也當場三鞠躬表示做了不好的示範。圖／民眾提供
恆春鎮民代表會主席趙記明昨日開車衝撞核三廠大門，今日前往恆春警分局做筆錄，也當場三鞠躬表示做了不好的示範。圖／民眾提供

核三廠昨日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明前往質問，竟開車衝撞核三廠大門，遭警方拔槍喝止要求下車。趙今日前往恆春警分局做筆錄，也當場三鞠躬表示做了不好的示範；屏東地檢署則指派檢察官進行調查，釐清有無妨害公務等罪嫌。

趙記明在恆春警分局偵查隊前三鞠躬道歉，表示「做了最壞示範，對外界感到道歉」。他說，當時核三廠對外資訊不明，他急著要進入廠內，希望了解後向民眾解釋，但廠方卻要他辦參訪證，才情急之下才會做出衝動行為，也希望大家不要模仿這錯誤示範。

屏東地檢署也指派專責檢察官進行調查，並指揮內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊第三中隊進行蒐證，釐清有無妨害公務等刑事不法罪嫌，並將依法嚴查相關案件，依法追究刑事責任，維護公共秩序與社會安定。

地檢署表示，核三廠作為國家重要的能源基礎設施，對保障國家能源安全與民生福祉具有重大意義，任何形式的非法攻擊與破壞，不僅妨礙正常的公務運作，也可能對周邊居民的安全與社會穩定構成威脅。無論持何種立場與觀點，應理性表達意見，展現言論自由，切勿採取任何暴力或非法手段。

恆春鎮民代表會主席趙記明昨日開車衝撞核三廠大門。圖／民眾提供
恆春鎮民代表會主席趙記明昨日開車衝撞核三廠大門。圖／民眾提供

屏東 恆春 核三廠

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