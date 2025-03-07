綠盟：核三紀錄不佳 怎保障防災

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠昨傳出火警，消防人員前往滅火。圖／消防局提供 核三廠昨火警，火勢迅速撲滅，未釀災。綠色公民行動聯盟表示，核三廠過去安全紀錄不佳，嚴重的火災事件不只一起，質疑為何在地方通報及防災措施上無法落實？若真有更大意外或輻射外洩發生，第一線救災人員與周邊居民有什麼保障？能做什麼防災準備？

綠盟說，核電廠設備與管線老化問題極為棘手複雜，消防系統管線多位於地下，這些管道在設計時未考慮到更換或維修需求，電纜系統也會因高溫和環境因素而劣化，這些問題無法僅透過定期大修解決，核電廠老化與核安文化是必須正視的關鍵問題。

「社會應藉此機會審慎思考老舊核電延役問題，不談核安，只談核電是罔顧人命安危的主張。」綠盟指出，在野黨推動核電延役修法，意圖讓老舊核電廠到期後繼續運轉，但這些核電廠當初設計運轉期限為四十年，超過年限的防災能力恐已不足。

綠盟說，美國問責局（ＧＡＯ）去年曾出版報告警告，大部分運轉中的核電廠建於一九六○至一九七○年代，自建設以來氣候變化帶來的風險日益增大，監管機構並未對老舊核電廠進行充分的防災評估，已成為潛在的核安風險。