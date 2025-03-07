新聞眼／意外未即時通報 核三早是累犯

核三廠二號機今年五月十七日除役，台灣核電時代正式終結，停役前傳出火警，被揪出是未即時通報意外的「累犯」，令台電顏面無光。核電退場，電力缺口如何填補？電價會否調漲？核廢料又何去何從？均是台電的挑戰。

民進黨推動非核家園，規畫以天然氣與再生能源取代核能。核一廠二○一九年除役，核二廠執照二○二三年到期，南台灣的核三廠一號機組已停役，二號機組今年五月停機，台灣將邁入「無核發電」的年代。

據「核電廠除役作業辦法」，核三廠關閉反應爐後，需逐步拆解設施與復原，包括移出燃料棒；拆除冷卻系統、反應爐、輻射防護設施，確保場址輻射劑量符合環保與安全標準。

不過，核電廠用過的燃料棒，迄今沒有最終處置場，核一廠、核二廠的核燃料迄今仍封存廠內，核三廠亦將步其後塵。

核三廠退場，最棘手的問題莫過於電力結構改變，目前台灣燃氣發電占比逾五成，再生能源儘管持續成長，但礙於天候等因素，難保供電穩定。

國內近年電力需求持續上升，夏季尖峰時段供電尤為吃緊，據台電二○二四年統計，全年系統總發電量約二千五百一十四點四億度，核電占比百分之四點七。核三廠完全停機後，這部分電力需改由其他能源補足。

今年五月，台灣迎來「非核家園」，會不會陷入高昂電費與大缺電的苦境，很快就有答案。