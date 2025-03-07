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不滿未通報疏散 鎮代主席開車撞核三大門

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣恆春鎮代會主席趙記明不滿核三廠火警卻未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞核三廠大門，保警拔槍遏阻。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮代會主席趙記明不滿核三廠火警卻未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞核三廠大門，保警拔槍遏阻。圖／民眾提供

核三廠昨日上午火警，冒出大量濃煙，縣府、鎮公所及民代未被即時告知原因，住在附近的恆春鎮代會主席趙記明不滿核三廠未通知鎮民疏散，駕車前往了解原因，被阻止進入廠區後，氣得衝撞鐵製柵門，警戒的保警拔槍喝令下車，場面一度火爆。

趙的行為是否觸法？是否送辦？核三廠表示，台電的態度是先跟地方政府溝通，保警也正在研議是否觸法。

昨天上午火警發生後不久，住南灣的趙記明就駕車到核三廠，想進廠了解發生什麼事，保警上前攔阻並表示「火勢已經控制了，我們會處理。」趙怒斥「什麼叫做你們會處理？我就住在南灣，你們有第一時間通知里民疏散嗎？」要求核三廠要給個說法。

雙方你一言我一語，趙記明突然跳上車加油門朝鐵柵欄撞去，保警見狀立即上前阻止，直呼「現行犯」，要求下車。趙把車子退後，又企圖第二次衝撞，保警喝斥「逮捕起來、我全程錄音錄影、你已經違法了、麻煩請你下車…」衝突過程中，保警拔槍制止，場面緊張火爆。

趙記明堅持不下車，質疑保警為何拔槍，雙方持續爭論，直到廠方人員出面，趙才氣沖沖下車，不滿地表示「我問你，有沒有通報？」

趙記明表示，核三廠發生火警，竟完全沒有通知縣府、鎮公所、鎮代會等相關單位，起火點就在爐心旁，竟沒通知里民疏散，他還是看臉書才知道火警，「核三廠不顧百姓危險，真的很糟糕」。

台電解釋，起火點距離二號機約五十公尺，並非主席說的就在爐心旁，主席誤解核三廠未於第一時間通報地方，駕車衝撞大門造成損壞，事發當下保警即予喝止並作勢警戒，「但不算拔槍」，對主席此過激行為表示遺憾，未來會加強向地方首長及民代溝通說明。

台電 核三廠 溝通

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