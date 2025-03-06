核三廠火警已迅速撲滅 台電：不影響供電及安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

今日上午核三廠發生火警，台電說明，今日11時23分接獲通報，核三廠廢棄之空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢。台電強調，現場狀況已受到控制，外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，亦無人員受傷。

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的2號機距離約50公尺，機組維持正常發電，輻射亦無外洩疑慮。火警原因初判為廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒，冷卻水塔材質為塑膠，故燃燒的煙霧較大，不影響機組發電及核能安全，無放射性物質外釋之虞。台電將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。

台電 核三廠 核能

延伸閱讀

未通知疏散…核三廠火警惹怒恆春鎮代主席 開車衝撞大門警衛拔槍制止

屏東核三廠火警濃煙竄天 核安會：機組正常運轉、不受影響

竹市東門圓環附近運動用品店清晨火警 幸無人受困受傷

萬華廣州街大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

相關新聞

核三施工釀火警 濃煙嚇壞民眾

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠昨日上午火警，大量濃煙嚇壞周邊民眾，所幸火勢很快撲滅，並未釀災。台電表示，拆除廢棄空壓機廠房冷...

不滿未通報疏散 鎮代主席開車撞核三大門

核三廠昨日上午火警，冒出大量濃煙，縣府、鎮公所及民代未被即時告知原因，住在附近的恆春鎮代會主席趙記明不滿核三廠未通知鎮民...

新聞眼／意外未即時通報 核三早是累犯

核三廠二號機今年五月十七日除役，台灣核電時代正式終結，停役前傳出火警，被揪出是未即時通報意外的「累犯」，令台電顏面無光。...

綠盟：核三紀錄不佳 怎保障防災

核三廠昨火警，火勢迅速撲滅，未釀災。綠色公民行動聯盟表示，核三廠過去安全紀錄不佳，嚴重的火災事件不只一起，質疑為何在地方...

核三廠火災居民憤怒抗議 環團示警：老舊核電廠風險更高

核三廠今上午竄起濃濃黑煙，引發在地議論，雖事後火勢撲滅，且確認未影響機組運作，但綠色公民行動聯盟表示核三廠過去安全紀錄不...

民代轟核三火警未疏散 台電：是誤解 有依規定通報

核三廠今日上午發生火警，外界質疑電廠未依規定通報，台電表示，電廠於上午11時23分發生火警，11時35分先電話通報核安監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。