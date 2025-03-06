核三廠火警已迅速撲滅 台電：不影響供電及安全

今日上午核三廠發生火警，台電說明，今日11時23分接獲通報，核三廠廢棄之空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢。台電強調，現場狀況已受到控制，外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，亦無人員受傷。

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的2號機距離約50公尺，機組維持正常發電，輻射亦無外洩疑慮。火警原因初判為廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒，冷卻水塔材質為塑膠，故燃燒的煙霧較大，不影響機組發電及核能安全，無放射性物質外釋之虞。台電將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。