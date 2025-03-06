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影／未通知疏散…核三廠火警惹怒恆春鎮代主席 開車衝撞大門警衛拔槍制止

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠今日上午火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿未通知鎮民疏散，非常氣憤，開車衝撞大門。圖／民眾提供
核三廠今日上午火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿未通知鎮民疏散，非常氣憤，開車衝撞大門。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今日上午火警，現場冒出大量濃煙，消防人員到場後順利撲滅火勢。恆春鎮代會主席趙記明不滿核三廠出了大事，卻未通知鎮民疏散，非常氣憤，到廠前質問，甚至開車衝撞大門，警衛連忙拔槍要他下車，場面一度緊張。

趙記明到場後，就質問核三廠警衛，發生這麼大的事為何沒有通報，要求核三廠人員出來說明，之後便氣憤地開車朝核三廠大門直直撞去，警衛見狀連忙要求他下車，趙準備再第二次衝撞時，警衛馬上拔槍，表示「我全程錄音錄影，你已經違法了，麻煩請你下車。」之後趙才下車。

趙記明表示，核三廠火警卻完全沒有通知縣府、鎮公所、鎮代會等相關單位，非常誇張。他就住在旁邊的南灣，核三廠卻沒通知里民要疏散，他也是看臉書才知道。這次起火點就在爐心旁邊，核三廠不顧百姓危險，真的很糟糕。

今日上午11時23分有民眾報案，恆春鎮核三廠內有冒出大量黑煙，消防局派出12車21人前往；11時41分恆春分隊回報火勢熄滅，核三廠消防隊出2條水線降溫中，現場無危險物品，主要是施工切割廢棄鐵材時不慎引起。

核三廠表示，火警原因是因為要拆壓縮機廠房，火星不小心噴到一旁的冷卻水塔，才引發火警。電廠內的消防隊馬上滅火，在11時35分就撲滅火勢。

核三廠今日上午火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿未通知鎮民疏散，非常氣憤，開車衝撞大門，警衛連忙拔槍要他下車。圖／民眾提供
核三廠今日上午火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿未通知鎮民疏散，非常氣憤，開車衝撞大門，警衛連忙拔槍要他下車。圖／民眾提供
核三廠今日上午火警，現場冒出大量濃煙。圖／民眾提供
核三廠今日上午火警，現場冒出大量濃煙。圖／民眾提供

恆春 核三廠 火災

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