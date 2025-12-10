財劃法中央「事權」應下放 李四川曝以種櫻花為例和卓榮泰過招

台北市長副市長李四川上午參加田園城市頒獎典禮及成果發表會，致詞時談到前陣子中央地方因財政收支劃分法吵得很僵，他去參加行政院會，希望卓榮泰把「事權」下放，他以種櫻花為例，若中央把水利法修一修，下放給地方政府去河堤種櫻花，市民就不用搭飛機到日本賞櫻。

北市推動田園城市計畫邁入十周年，北市公園處統計，田園基地的建置成果，至今年9月底全市田園基地總數達754處，耕作面積逾23萬4千平方公尺，累積耕作人次超過61萬。包括鄰里社區中的農園與屋頂、校園中的小田園或是私人經營的市民農園，塑造綠意盎然的都市景觀。

李四川致詞指出，上周為了財劃法到行政院，因中央和地方吵得很僵，他去參加院會，大家以為他要來吵架，但他向院長卓榮泰說，餅就這麼大，被刪、被割的不高興，但希望中央割完後，錢下放地方，是否「權」也可以下放。

他舉例，有企業家要捐給台北市1千棵櫻花，希望能種在基隆河沿岸，他跟卓榮泰說，是不是可以修一修水利法，下放給地方政府去種植櫻花，這樣市民就不用搭飛機到日本看櫻花，因為現在要在基隆河、淡水河堤防種樹，中央的要求是「死一棵才能種一棵」。

他開玩笑說，他都跟北市水利處人員說，告訴中央「櫻花樹是自己長出來」，或是「因鳥排的糞便才長出來」；其實基隆河下雨若下在汐止，員山子以上分洪就分掉，只有下在汐止以下，台北市才會淹水，所以在北市堤防、沿岸旁種植櫻花，其實很美。

李四川指出，這幾天公園處也在市府周邊補種櫻花，他回來任職時，種了8棵，加上原來的4棵，去年已經有民眾拿相機在照相，大概再幾年也可以到市府旁看櫻花。

李四川也說，現在城市溫度一天比一天熱，他民國70年在台北市擔任工務人員，那時最擔心颱風，但是現在北市不擔心颱風，因為3天前就知道，現在怕的是下午的暴雨，3個小時、下3天的雨，都無法承受，所以城市需要要種樹來降溫。