聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財劃法紛爭 立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金。圖／本報資料照片
立法院財政委員會今天審查財劃法財政部長莊翠雲在答覆立委郭國文質詢時指出，希望院版的財劃法儘快付委，3月12日的財劃法版本，在於：1、錢權下去，但事權未調整；2、指標粗略，人口、營業額分配占比75%，偏重工商發達的城市，以台北市為例，光是營利事業額獲配的金額，115年就有700多億，比起114年各指標相加還多出16億 元，等於讓「富的更富」，但其他縣市尤其農業縣市就未獲支持，財政部的版本對農林漁牧人口的產值，包括農業縣市對於國家糧食安全、國土保育都有作較好的處理。

立委鍾佳濱則質疑，今年統籌稅款分配的結果，使許多縣市的地方議會已決定明年要大發現金給民眾，莊翠雲答詢時指出，今年在中央政府財源挹注之下，地方政府財政的確好很多，但她認為應優先考量地方建設。

政院提出特別預算要增加支出2350億普發現金，莊翠雲指出，必須再為此舉債1千多億，對此鍾佳濱質疑，嘉義市不用舉債，就可以把擬發現金從3千變6千元，新竹市議會決定明年要發5千元，而台北市，新北市，桃園市，台中市等六都，從15000元、21000元至46000元、5萬不等，甚至花蓮縣發5萬元、新竹縣發34000元議會也通過了，他質疑，地方議會發現明年獲配額增加了，所以決議要發，但即使如此，很多縣市長仍未決定要執行市議會的決議，他抨擊總預算審議程序中才通過的財劃法，而且要求回溯適用或重編已經編列完成的明年度預算，是違反預算法，要求財政部不應執行違法的決議。

財劃法 財政部

