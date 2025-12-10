財劃法紛爭 立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金

立法院財政委員會今天審查財劃法，財政部長莊翠雲在答覆立委郭國文質詢時指出，希望院版的財劃法儘快付委，3月12日的財劃法版本，在於：1、錢權下去，但事權未調整；2、指標粗略，人口、營業額分配占比75%，偏重工商發達的城市，以台北市為例，光是營利事業額獲配的金額，115年就有700多億，比起114年各指標相加還多出16億 元，等於讓「富的更富」，但其他縣市尤其農業縣市就未獲支持，財政部的版本對農林漁牧人口的產值，包括農業縣市對於國家糧食安全、國土保育都有作較好的處理。

立委鍾佳濱則質疑，今年統籌稅款分配的結果，使許多縣市的地方議會已決定明年要大發現金給民眾，莊翠雲答詢時指出，今年在中央政府財源挹注之下，地方政府財政的確好很多，但她認為應優先考量地方建設。

政院提出特別預算要增加支出2350億普發現金，莊翠雲指出，必須再為此舉債1千多億，對此鍾佳濱質疑，嘉義市不用舉債，就可以把擬發現金從3千變6千元，新竹市議會決定明年要發5千元，而台北市，新北市，桃園市，台中市等六都，從15000元、21000元至46000元、5萬不等，甚至花蓮縣發5萬元、新竹縣發34000元議會也通過了，他質疑，地方議會發現明年獲配額增加了，所以決議要發，但即使如此，很多縣市長仍未決定要執行市議會的決議，他抨擊總預算審議程序中才通過的財劃法，而且要求回溯適用或重編已經編列完成的明年度預算，是違反預算法，要求財政部不應執行違法的決議。