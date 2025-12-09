立院再度擋下財劃法、國防預算 政院籲儘速審查

快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關立法院程序委員會9日再度未將院版《財政收支劃分法》以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》列案一事，行政院發言人李慧芝表達遺憾，並持續呼籲立法院能儘速進行審查。

李慧芝強調，院版《財劃法》修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及財政收支劃分法的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設，可惜至今立法院依舊未審議。

此外，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度也不斷升高。台灣作為負責任的區域及國際成員，除了持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

李慧芝強調，為提升國家基本戰力、維護我國主權及安全，立法院應儘速審議《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展、人民能獲得照顧。

