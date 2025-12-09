國防特別條例、政院版財劃法再遭封殺 政院遺憾籲立院盡速審議

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
藍白今天再度聯手，於立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別條例草案和政院版財劃法修正草案。行政院對此表達遺憾，持續呼籲立法院儘速審查明年度中央政府總預算、具最大共識且符憲法的財劃法版本，以及提升國家基本戰力、維護我國主權安全的國防特別條例。

行政院發言人李慧芝強調，政院版財劃法修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及財政收支劃分法的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設，可惜至今立法院依舊未審議。

李慧芝表示，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度也不斷升高。台灣作為負責任的區域及國際成員，除了持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

李慧芝強調，為提升國家基本戰力、維護我國主權及安全，立法院應儘速審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展、人民能獲得照顧。

行政院 財劃法 立法院 特別條例 強化防衛韌性 財政收支劃分法

