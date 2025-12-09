總預算案仍陷僵局 卓榮泰：今年只剩20餘天…誠懇期待立院速審

快訊

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。圖／中央社
行政院長卓榮泰。圖／中央社

立法院尚未審議明年度中央政府總預算案，行政院卓榮泰今天呼籲，今年僅剩20餘天，誠懇希望立法院儘快審議並通過明年度中央政府總預算，才能實現產業發展、社會照顧、治水與公共建設等各種政策，照顧民眾。

卓榮泰今天在僑委會委員長徐佳青、行政院發言人李慧芝陪同下，接見「第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團」。世界留台校友會聯誼總會在民國89年10月成立，藉以加強世界各地留台校友會聯繫，促進彼此互助合作。

卓榮泰致詞表示，今年國家經濟成長率可望達7.37%，持續在亞洲四小龍名列前茅，甚至超越中國，且要編列新台幣311億元推動「AI新十大建設」，全力推動產業智慧化，包括矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具等關鍵技術，同時提升國家算力，期望未來能躋身全球前5強。

但他表示，今年只剩20餘天就要過完，立法院卻尚未審議明年度中央政府總預算案，因此誠懇期待立法院能夠儘快地、審慎地審議內容，通過明年的中央政府總預算，政府才能實現AI新十大建設、產業發展、社會照顧、治水、公共建設等各種政策，照顧民眾。

卓榮泰也向留台校友請託，他表示，過去70多年來已有17萬留台校友在世界各國成為重要的產業人才，讓台灣與世界建立更緊密的聯繫，感謝留台校友會長時間關注台灣，此時此刻正需要把世界力量引進來，把台灣聲音發出去，期待世界留台校友能在居住國成為一個親台派、知台派，共同幫助台灣走向國際、壯大自己。

他指出，台灣是多元社會，有非常民主自由的社會制度跟政治制度，且學風自由、學費合理、擁有美食文化、便利生活環境、高品質的公共衛生制度、健全的健保制度，都是吸引國際學生的重要基礎，這些長處是別人拿不掉也拿不走，以這些項目相比世界各國，台灣絕對名列前茅。

