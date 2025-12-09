「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

第3屆IT Matters Awards頒獎典禮今天登場，行政院長卓榮泰表示，明年中央政府總預算中，已為AI新十大建設編列新台幣331億元，「立委不放，我們寸步難行」。卓榮泰強調，只要總預算審議通過，相關部會將全力推進，也盼企業一同投入，讓台灣在AI時代取得更佳的戰略地位。

第3屆IT Matters Awards頒獎典禮今天舉行，行政院長卓榮泰、數發部長林宜敬等人出席，見證台灣在資訊科技（IT）人才、人工智慧（AI）創新與開源生態上的重要里程碑。

卓榮泰致詞時感嘆，現在要找人進入行政部門很困難，但想參選立法委員的人卻很多，從這點就可以看出，權力多麼失衡。談及新版財劃法時，他說，立法院通過一個法案，要行政院接受，「（上次）跟他說計算公式錯了，給他覆議，他還不接受，結果真的錯了」。

卓榮泰指出，立法院通過的財劃法修正版，明年中央政府會新增2600億元債務，加上原本的3000億元，舉債規模將達5600億元。依公債法第15條規定換算，舉債流量將達17.1%，超過公債法的15%上限。他表示，政院不可能違法編列預算，因此提出覆議，但遭到否決。

他談及，若總預算無法通過，不僅將影響人民福利與公共建設，多項重要計畫也無法展開，包括AI新十大建設。

卓榮泰表示，以金字塔來看，AI新十大建設最頂端為AI軟體產業登峰，台灣硬體實力已獲世界肯定，軟體必須迎頭趕上，接下來一環是要讓百工百業智慧運用，最重要的是建立一個全民智慧生活網，人民所到之處都能夠有AI服務。

他表示，重要的關鍵技術有3項，矽光子、量子、AI機器人和無人載具，要發展矽光子，也希望更多人學習量子電腦技術，增加高速運算的能力；AI機器人和無人載具，台灣要運用優勢積極發展，在民主供應鏈中扮演重要角色。同時，台灣也要提升算力、發展主權AI，加上民間投資的算力基礎合算，目標是進到全世界前5名。

卓榮泰指出，人才是AI產業發展的核心，政府將培育大量AI人才，並祭出千億創投資金支持。另外，AI基礎建設會均衡發展，不會僅集中在科學園區，而是讓全台各地具備發展AI的條件，讓台灣成為AI發展基地。

卓榮泰說，明年中央政府總預算中，已為AI新十大建設編列331億元，「立委不放，我們寸步難行」。他強調，只要總預算審議通過，行政院各部會將全力向前，但前進過程不能只靠政府，也需要企業界投入；尤其今天獲獎團隊都是「AI金頭腦」，希望以創意、研發毅力與觀察助力AI新十大建設，讓台灣在AI時代取得更好的戰略地位。

卓榮泰也說，AI產業化、產業AI化絕非口號，而是政府要達到的目標，他期望IT Matters Awards能挖掘更多AI人才，投入AI新十大建設中，一起打造更具競爭力、韌性與創新力的環境。