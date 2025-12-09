院版財劃法、1.25兆元國防特別條例仍受阻 不排入12日立法院會議程

立法院9日中午舉行程序委員會，民進黨團提案將院版《財劃法》草案、1.25兆元國防特別條例增列為12日立法院會報告事項，多數在野黨立委於表決時反對，因此無法排入12日立法院會的報告事項議程，也無法交付相關委員會審查。

行政院會在11月底通過預算規模新台幣1.25兆元的國防特別條例草案，12月2日在立法院程序委員會遭在野黨表決阻擋，無法付委審查。立法院9日中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團再度提案，欲將院版《財劃法》、國防特別條例增列為12日立法院會報告事項。

程序委員會召委翁曉玲說明，報告事項、質詢事項，等討論事項發言完畢後再行處理。民眾黨立委劉書彬則於會中表達，建請議程草案提報院會再處理。

最終表決結果，贊成與反對劉書彬提案者皆為九人，翁曉玲加入贊成劉書彬提案一票，因此本次議程草案提報院會處理。意即院版《財劃法》草案、1.25兆元國防特別條例欲列入12日院會議程，仍未在程序委員會中通過。

針對國防特別條例的部分，在野黨希望賴清德總統即問即答，國民黨立法院黨團書記長羅智強重申，希望賴總統到立法院報告、接受詢答，立院才有機會進行後續的立法流程。