財劃法修法陷僵局 卓榮泰：盼重建行政與立法互信

財劃法修法陷僵局，行政院長卓榮泰今天表示，若依立法院提議修訂財劃法，將使政府舉債超過公債法上限，陷入違法，並影響明年度總預算的編列與執行，進而衝擊人工智慧（AI）新時代建設、治水預算與淨零轉型等重大建設與社福計畫。

他呼籲產業界發揮影響力，協助重建行政與立法的互相信任與授權，讓國家順利推動政策。

台灣上市櫃公司協會今天舉辦台灣企業永續驅動力論壇，卓榮泰致詞指出，立法院提出的財劃法附議版本若實施，將使行政院在編列明年度總預算時增加2600億元舉債，加上原有的3000億元，總舉債將達5600億元，舉債比例為17.1%，超過公債法的15%上限，構成違法。

他比喻，這如同要求公司董事長違反公司法、證券交易法或會計準則，行政院無法接受。

卓榮泰強調，若總預算無法被接受與審查，明年1月1日起國家將陷入沒有總預算的狀態，屆時多項政府承諾的計畫將難以展開，包括AI新時代建設、治水4年1000億元預算、各項公共建設與社會福利。

卓榮泰也提到，政府2026年為減碳行動計畫編列750億元預算，若總預算未通過，將嚴重削弱淨零轉型推動力道。

他表示，期待企業在這個關鍵時候發揮關鍵的角色，讓整個國家在政治上拋棄黨派的色彩，一起攜手合作，讓行政與立法能夠再度得到互相的信任與授權。