財劃法修法陷僵局 卓榮泰：盼重建行政與立法互信
財劃法修法陷僵局，行政院長卓榮泰今天表示，若依立法院提議修訂財劃法，將使政府舉債超過公債法上限，陷入違法，並影響明年度總預算的編列與執行，進而衝擊人工智慧（AI）新時代建設、治水預算與淨零轉型等重大建設與社福計畫。
他呼籲產業界發揮影響力，協助重建行政與立法的互相信任與授權，讓國家順利推動政策。
台灣上市櫃公司協會今天舉辦台灣企業永續驅動力論壇，卓榮泰致詞指出，立法院提出的財劃法附議版本若實施，將使行政院在編列明年度總預算時增加2600億元舉債，加上原有的3000億元，總舉債將達5600億元，舉債比例為17.1%，超過公債法的15%上限，構成違法。
他比喻，這如同要求公司董事長違反公司法、證券交易法或會計準則，行政院無法接受。
卓榮泰強調，若總預算無法被接受與審查，明年1月1日起國家將陷入沒有總預算的狀態，屆時多項政府承諾的計畫將難以展開，包括AI新時代建設、治水4年1000億元預算、各項公共建設與社會福利。
卓榮泰也提到，政府2026年為減碳行動計畫編列750億元預算，若總預算未通過，將嚴重削弱淨零轉型推動力道。
他表示，期待企業在這個關鍵時候發揮關鍵的角色，讓整個國家在政治上拋棄黨派的色彩，一起攜手合作，讓行政與立法能夠再度得到互相的信任與授權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言