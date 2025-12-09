快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

財劃法修法陷僵局 卓榮泰：盼重建行政與立法互信

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。圖／中央社
行政院長卓榮泰。圖／中央社

財劃法修法陷僵局，行政院卓榮泰今天表示，若依立法院提議修訂財劃法，將使政府舉債超過公債法上限，陷入違法，並影響明年度總預算的編列與執行，進而衝擊人工智慧（AI）新時代建設、治水預算與淨零轉型等重大建設與社福計畫。

他呼籲產業界發揮影響力，協助重建行政與立法的互相信任與授權，讓國家順利推動政策。

台灣上市櫃公司協會今天舉辦台灣企業永續驅動力論壇，卓榮泰致詞指出，立法院提出的財劃法附議版本若實施，將使行政院在編列明年度總預算時增加2600億元舉債，加上原有的3000億元，總舉債將達5600億元，舉債比例為17.1%，超過公債法的15%上限，構成違法。

他比喻，這如同要求公司董事長違反公司法、證券交易法或會計準則，行政院無法接受。

卓榮泰強調，若總預算無法被接受與審查，明年1月1日起國家將陷入沒有總預算的狀態，屆時多項政府承諾的計畫將難以展開，包括AI新時代建設、治水4年1000億元預算、各項公共建設與社會福利。

卓榮泰也提到，政府2026年為減碳行動計畫編列750億元預算，若總預算未通過，將嚴重削弱淨零轉型推動力道。

他表示，期待企業在這個關鍵時候發揮關鍵的角色，讓整個國家在政治上拋棄黨派的色彩，一起攜手合作，讓行政與立法能夠再度得到互相的信任與授權。

行政院 總預算 卓榮泰 財劃法 立法院

延伸閱讀

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

財劃法爭議卡關 許舒博：工商團體願做朝野溝通橋梁

財劃法僵局未解 卓揆：立院應盡快審明年度總預算

相關新聞

財劃法修法陷僵局 卓榮泰：盼重建行政與立法互信

財劃法修法陷僵局，行政院長卓榮泰今天表示，若依立法院提議修訂財劃法，將使政府舉債超過公債法上限，陷入違法，並影響明年度總...

再擋院版財劃法、1.25兆軍費條例 羅智強：賴清德不來立院 綠自己杯葛

民進黨立法院黨團今在程委會提議，增列院版財劃法、1.25兆國防特別條例納入本周五院會報告事項，藍白以10票比9票，通過民...

綠：地方有錢發現金 藍白修財劃法逼中央舉債沒道理

民進黨今天表示，嘉義市長黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發新台幣6000元，新竹市政府也在明年度預算中編列...

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

財政收支劃分法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰日前說，沒有必須執行的壓力。新黨成員今天到北檢按鈴控告卓榮泰涉嫌刑法抑留剋...

財劃法僵局未解 卓揆：立院應盡快審明年度總預算

面對在野黨批評行政院不執行財劃法，行政院長卓榮泰9日表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快的審明年的中央政府總預...

新黨帶「萊爾校長」赴北檢 告發卓榮泰抑留剋扣罪、瀆職

立法院本月5日否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院不得任意刪減地方政府補助款，行政院長卓榮泰以沒有列席說明為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。