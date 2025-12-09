再擋院版財劃法、1.25兆軍費條例 羅智強：賴清德不來立院 綠自己杯葛

民進黨立法院黨團今在程委會提議，增列院版財劃法、1.25兆國防特別條例納入本周五院會報告事項，藍白以10票比9票，通過民眾黨團提的院會報告事項。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，國民黨要求很簡單，就是賴清德來立法院報告並接受詢答，連這樣都不來，杯葛國防預算的是民進黨自己。

行政院版財劃法修正案上周在程委會暫緩列案，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程。民眾黨立委劉書彬說，建請議程草案提報院會處理；民進黨立委范雲表示，報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案、增列報告事項通過。

范雲指出，藍白別再擋行政院財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，藍白擋財劃法只想搶錢，弱化國家治理能力，連一讀機會都沒有。此外，強化防衛韌性特別條例並非巨額錢坑，預算8年期計畫總額1.25兆，平均每年約1500多億元，遠低於藍白兩黨揮霍的錢還少，並高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「拒絕削弱國防、拒絕門戶大開、拒絕推進統一」等口號。

范雲也建請議程討論事項，增加限列技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法修正草案等6案。程序委員會召委、國民黨立委翁曉玲表決報告事項，贊成劉書彬提案的9人、反對9人，翁曉玲贊成劉書彬提案，通過民眾黨團提的院會報告事項。

羅智強會後被問及院版財劃法、1.25兆國防特別條例再次被擋，他回應「賴清德怕什麼？」來立法院報告並接受詢答，遵守諾言就好了。對國民黨來說要求很簡單就是透明，把實際情形跟國人報告，連到立法院報告跟接受詢答的勇氣都沒有，杯葛國防預算的是民進黨自己。