綠：地方有錢發現金 藍白修財劃法逼中央舉債沒道理

中央社／ 台北9日電
民進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，嘉義市長黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發新台幣6000元，新竹市政府也在明年度預算中編列經費，預計發給市民每人5000元，「地方政府有錢普發現金，藍白惡修財劃法逼中央舉債分錢沒道理」。

民進黨今天透過臉書專頁表示，事實上，有機會拿到錢的不只嘉義市、新竹市的市民。許多地方縣市議會，也因為地方財政有歲計賸餘，要求縣市政府普發現金。

民進黨說明，台北市議會民進黨團提案普發2萬1000元現金，國民黨團也贊成，請問台北市長蔣萬安要不要發；新北市議會民進黨團提案普發4萬6000元現金，國民黨團也未反對，請問新北市長侯友宜要不要發；桃園市議會提案通過普發1萬5000元現金，請問桃園市長張善政要不要發。

民進黨並一一詢問台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚要不要普發現金。

民進黨指出，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，「怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？」

民進黨並提到，既然新竹市、嘉義市等地方政府有餘裕發錢，不就說明了國民黨、民眾黨在立法院兩度惡修財劃法逼中央舉債分錢給地方，第一次從中央搬走4165億元統籌分配稅款，第二次則規定補助款「只能多、不能少」逼迫中央違法舉債破上限，這些修法，其實並沒有必要。

民進黨質疑，「地方已經有錢普發，中央還必須舉債多分錢給地方，道理何在？」

民進黨 國民黨 財劃法

