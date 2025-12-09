快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

藍白再擋財劃法、國防條例綠委發言抗議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「擋院版《財劃法》有損國家發展，擋《國防特別條例》傷害國家安全，盼藍白別再杯葛！」立法院9日的程序委員會上，綠委范雲強調，若擋國防預算，恐讓國際友人難相信我國要真心加強國防。不過藍白在程序委員會人數占優勢下，依舊否決將總預算、院版《財劃法》與《國防特別條例》列入12日院會議程。

綠委舉牌軟性抗議

立法院9日進行程序委員會，決定12日立法院院會議程。行政院與民進黨希望推動《115年中央政府總預算》、《財劃法》與《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，目前因為藍白反對，都暫緩列入議案，無法進入一讀程序審議。藍白在本日程序委員會依舊以10比9的多數否決綠委相關提案，這3案依舊無法進入12日的院會。

民進黨立院黨團多位立委在程序委員會舉牌抗議，並高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛、拖垮政府」「充足實力爭取和平，拒絕削弱國防，拒絕門戶大開，拒絕推進統一」等口號。

代表發言的民進黨立委范雲呼籲，國民黨與民眾黨不要再擋《財劃法》與《國防特別條例》，《財劃法》已經跟地方討論過，但藍白持續要把錢挖到地方，這樣做恐弱化國家發展。她質疑說，為何這幾個案子都不到委員會認真討論？

1.25兆是分8年

范雲強調，藍白對於《國防特別條例》有各種反對意見，包括「鉅款」、「亂花錢」等，但1.25兆國防預算是分8年，1年平均才1500多億，比起藍白從《財劃法》挖走的錢少很多，且她與同黨立委沈伯洋對外交流時，跟外賓都說總統賴清德要提升國防預算，如今卻遭藍白阻擋，恐難獲國際友人信任。

「愛沙尼亞的國防預算已經占GDP高達4%！」范雲指出，台灣的國防預算今年才首度破3%，美國與法國的參議員都已經發文力挺我國增加國防預算，我國應該與北約國家一樣，都要努力守護民主、強化民主防衛指標。

藍白批國防預算倉促

對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌曾強調，針對1.25兆天價的特別預算，現在黨團收到的只有兩張A4的特別條例，缺乏更詳細的說明，在總統賴清德到國會進行國情報告前都會暫緩列案。

國民黨立委牛煦庭則曾表示，國民黨希望討論特別預算的合理性，需要縝密的辯證，也需要建立在軍人待遇的提升，但民進黨如今面臨監督只會說對方是「在唱和中共」，這對審查預算沒有幫助。

牛煦庭進一步說，韓國也有面臨北韓的問題，可是韓國的預算有超過GDP3%嗎？日本最近也受到中國大陸很大的壓力，他的國防預算有超過GDP的2%嗎？這些東西之所以要做縝密的討論與計算，原因就是即便大家的局勢都有相似之處，但不表示我們要為了滿足數字而無限上綱，國民黨支持合理的增加，但也需要考慮合理性與財政。

【更多精采內容，詳見

國防預算 藍白 財劃法

延伸閱讀

商業登記法、公司法三讀 負責人應於登記後參加勞權講習

陪女兒散步遭錄影突襲 沈伯洋報警提告、綠憂跨境鎮壓已入台

助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

綠民調半數民眾挺年改 藍：政府帶頭慣老闆 影響公教甄拔

相關新聞

再擋院版財劃法、1.25兆軍費條例 羅智強：賴清德不來立院 綠自己杯葛

民進黨立法院黨團今在程委會提議，增列院版財劃法、1.25兆國防特別條例納入本周五院會報告事項，藍白以10票比9票，通過民...

綠：地方有錢發現金 藍白修財劃法逼中央舉債沒道理

民進黨今天表示，嘉義市長黃敏惠在市務會議通過以「不舉債」方式振興經濟普發新台幣6000元，新竹市政府也在明年度預算中編列...

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

財政收支劃分法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰日前說，沒有必須執行的壓力。新黨成員今天到北檢按鈴控告卓榮泰涉嫌刑法抑留剋...

財劃法僵局未解 卓揆：立院應盡快審明年度總預算

面對在野黨批評行政院不執行財劃法，行政院長卓榮泰9日表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快的審明年的中央政府總預...

新黨帶「萊爾校長」赴北檢 告發卓榮泰抑留剋扣罪、瀆職

立法院本月5日否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院不得任意刪減地方政府補助款，行政院長卓榮泰以沒有列席說明為...

影／財劃法覆議失敗拒執行 國民黨團批卓榮泰土皇帝

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調絕不會執行違法、錯誤的財劃法。國民黨立法院黨團上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。