藍白再擋財劃法、國防條例綠委發言抗議

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「擋院版《財劃法》有損國家發展，擋《國防特別條例》傷害國家安全，盼藍白別再杯葛！」立法院9日的程序委員會上，綠委范雲強調，若擋國防預算，恐讓國際友人難相信我國要真心加強國防。不過藍白在程序委員會人數占優勢下，依舊否決將總預算、院版《財劃法》與《國防特別條例》列入12日院會議程。

綠委舉牌軟性抗議

立法院9日進行程序委員會，決定12日立法院院會議程。行政院與民進黨希望推動《115年中央政府總預算》、《財劃法》與《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，目前因為藍白反對，都暫緩列入議案，無法進入一讀程序審議。藍白在本日程序委員會依舊以10比9的多數否決綠委相關提案，這3案依舊無法進入12日的院會。

民進黨立院黨團多位立委在程序委員會舉牌抗議，並高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛、拖垮政府」「充足實力爭取和平，拒絕削弱國防，拒絕門戶大開，拒絕推進統一」等口號。

代表發言的民進黨立委范雲呼籲，國民黨與民眾黨不要再擋《財劃法》與《國防特別條例》，《財劃法》已經跟地方討論過，但藍白持續要把錢挖到地方，這樣做恐弱化國家發展。她質疑說，為何這幾個案子都不到委員會認真討論？

1.25兆是分8年

范雲強調，藍白對於《國防特別條例》有各種反對意見，包括「鉅款」、「亂花錢」等，但1.25兆國防預算是分8年，1年平均才1500多億，比起藍白從《財劃法》挖走的錢少很多，且她與同黨立委沈伯洋對外交流時，跟外賓都說總統賴清德要提升國防預算，如今卻遭藍白阻擋，恐難獲國際友人信任。

「愛沙尼亞的國防預算已經占GDP高達4%！」范雲指出，台灣的國防預算今年才首度破3%，美國與法國的參議員都已經發文力挺我國增加國防預算，我國應該與北約國家一樣，都要努力守護民主、強化民主防衛指標。

藍白批國防預算倉促

對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌曾強調，針對1.25兆天價的特別預算，現在黨團收到的只有兩張A4的特別條例，缺乏更詳細的說明，在總統賴清德到國會進行國情報告前都會暫緩列案。

國民黨立委牛煦庭則曾表示，國民黨希望討論特別預算的合理性，需要縝密的辯證，也需要建立在軍人待遇的提升，但民進黨如今面臨監督只會說對方是「在唱和中共」，這對審查預算沒有幫助。

牛煦庭進一步說，韓國也有面臨北韓的問題，可是韓國的預算有超過GDP3%嗎？日本最近也受到中國大陸很大的壓力，他的國防預算有超過GDP的2%嗎？這些東西之所以要做縝密的討論與計算，原因就是即便大家的局勢都有相似之處，但不表示我們要為了滿足數字而無限上綱，國民黨支持合理的增加，但也需要考慮合理性與財政。

【更多精采內容，詳見 】