財劃法爭議卡關 許舒博：工商團體願做朝野溝通橋梁

中央社／ 台北9日電
中華民國全國商業總會今天在喜來登飯店舉辦 「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博（右）邀請行政院長卓榮泰（左）及部會首長一同與會，並提出65項意見尋求政策調整的共識。記者許正宏／攝影
中華民國全國商業總會今天在喜來登飯店舉辦 「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博（右）邀請行政院長卓榮泰（左）及部會首長一同與會，並提出65項意見尋求政策調整的共識。記者許正宏／攝影

朝野對財劃法修法未達共識，行政院卓榮泰今天表示，立院通過的新版財劃法，計算方式恐導致新台幣345億元無法分配，且中央、地方權限劃分不清，中央財源恐被掏空，長期可能出現「中央空虛、地方過強」的失衡情況。商總理事長許舒博則說，不希望國家發展因朝野僵持而停擺，八大工商團體願意做溝通橋梁。

全國商業總會今天舉行2025行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰率領部會代表出席，商總理事長許舒博以及商總理監事、會員公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切的產業議題，提出65項提案，盼與政府面對面溝通。

許舒博致詞表示，近來朝野關係不佳，非企業樂見，工商界希望看到朝野融洽，為國家發展、人民安定的同一個方向努力，八大工商團體願做朝野溝通橋梁，只要合規合理，願意拜會各黨團，協助各黨團做出正確判斷，他強調此為企業共同心聲，不希望國家停滯。

卓榮泰致詞表示，感謝商總願意肩負溝通橋樑的角色，讓他深感溫暖。他以近期財劃法覆議案遭否決為例指出，政府運作如同大型企業，企業的董事會或股東會若通過一項違反證券交易法、商業會計法或相關會計準則的提案，公司必然會面臨是否執行的難題。

卓榮泰詢問在場的企業負責人，「如果是各位遇到這種情況，會選擇照辦嗎？還是會尋求正當的救濟途徑？」

卓榮泰進一步表示，立法院通過的財劃法修正版，將使明年中央政府必須新增2600億元舉債，加上原本已編列的3000億元，明年度舉債規模將達5600億元。依公債法第15條規定換算，舉債流量將達17.1%，超過法定上限的15%。

他強調，行政部門不可能編列違法預算，因此才提出覆議，但覆議兩度遭到否決。

卓榮泰指出，行政院先前已提醒立法院，新版本計算方式恐導致345億元無法分配，且中央、地方權限劃分不清，統籌分配款雖增加，但原屬地方、中央協助補助的事權仍留在中央，造成資源不足，也使地方財政差距擴大，有的地方政府增加上百億元，有的則增加有限。

卓榮泰直言，過去十多年中央在軌道建設、公共設施、教育與社福等領域投入大量補助，但若未依權限合理調整，中央財源將被掏空，長期可能出現「中央空虛、地方過強」的失衡情況。

他說，依行政院版本設計，地方每年可增加約1800億元自主財源，且中央不會違法，因為部分事權已相應回歸地方，同時包含統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助等項目，加總後對地方分配將比今年更多，但該版本目前尚未獲立法院支持。

