財劃法僵局未解 卓揆：立院應盡快審明年度總預算

面對在野黨批評行政院不執行財劃法，行政院長卓榮泰9日表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快的審明年的中央政府總預算，另一個盡快的審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

卓榮泰今指出，事實上現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快的審明年的中央政府總預算，這個是攸關全國人民，能夠在明年讓政府順利施政，好好的把國家發展、照顧人民的一個最關鍵的一筆總預算。

卓榮泰說，另外一個，也是盡快的審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。這兩件，一件關係人民，一件關係國家的主權跟安全，但是立法院卻是步步進逼、層層的圍堵，提出了許許多多現在不應該被大家花這麼多時間來討論的議案，包括國籍法、包括中配六改四等等，這些都不是現在最急迫的。

卓榮泰說，行政院心心念念的、最在意的，也是明年能不能順利的執行。等一下我會跟商業界的一些團體先進們一起開會，我也是要向他們表達，我們很多的國家重大建設會依序進行，但是如果沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種作法。

只要把中央政府總預算，把政院提出的強化防衛韌性特別預算、特別條例，好好的審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談。政府為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障、安全能夠勇敢的來捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求