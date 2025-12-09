新黨帶「萊爾校長」赴北檢 告發卓榮泰抑留剋扣罪、瀆職

立法院本月5日否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院不得任意刪減地方政府補助款，行政院長卓榮泰以沒有列席說明為由，強調對於不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。新黨副秘書長游智彬、發言人陳麗玲等人，今帶著「萊爾校長」至台北地檢署告發卓榮泰，涉法第129條「抑留剋扣罪」及瀆職罪嫌。

國民黨日前推出仿「南方四賤客」動畫的「萊爾校長」系列宣傳片引發關注，新黨今帶著「萊爾校長」到北檢門口，且在「萊爾校長」頭上貼了一個「匪」字。游智彬說，民進黨執政不管民間疾苦，「橫柴入灶」欺負台灣百姓，今天到北檢告發卓榮泰。游智彬直指，今日憲政危機始作俑者就是「萊爾校長」，專門講「白賊話」的賴清德。

游智彬說表示，法律變民進黨的自助餐，立法院變民進黨的橡皮章，卓榮泰想怎麼搞就怎麼搞，賴清德想怎麼搞就怎麼搞，多少地方政府嗷嗷待哺，社福、長照、老人、關懷協會的補貼需要中央政府財劃法的補貼，民進黨想怎麼搞就怎麼搞，這是台灣人的悲哀。

新黨指出，財劃法覆議既被否決，即應依原三讀條文執行，讓地方政府取得應有的財政分配。卓榮泰拒不執行，形同抑留應發給地方政府的財政款項，致地方政府無法編預算、無法執行社福、交通、教育等必要支出。

新黨發言人、律師陳麗玲表示，今告發卓榮泰涉刑法第129條第2項公務員對於職務上發給的款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣罪嫌，可處1年以上7年以下有期徒刑；卓榮泰說不會執行，已經犯未遂罪；應發而不發，讓22縣市政府嗷嗷待哺，沒辦法接受應有的福利，法治國家公務員應該要依法行政，立法院三讀通過的法律就應該要執行。