影／財劃法覆議失敗拒執行 國民黨團批卓榮泰土皇帝

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調絕不會執行違法、錯誤的財劃法。國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委葉元之、林沛祥、黨團書記長羅智強、立委王鴻薇出席。

國民黨團書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政土皇帝嗎？行政院對立法院通過法案提出覆議後，一旦被立法院否決，行政院長只有接受，不然就是辭職。立法院三讀通過新版財劃法，卓榮泰土皇帝不執行，承襲「賴皮」總統風格，變成「賴皮」院長。 不但踐踏立法院通過法律，不執行新版財劃法，也在傷害地方自治，損及地方政府財政，按照財劃法應分配的統籌分配款也受到影響。羅智強表示國民黨團提出嚴厲譴責，也會提出譴責案。 國民黨立院黨團今天針對卓榮泰說不會執行違法財劃法舉行記者會，國民黨立委葉元之（左起）、林沛祥、黨團書記長羅智強、立委王鴻薇出席，書記長羅智強批毀憲亂政土皇帝，國民黨團將提出譴責案。記者陳正興／攝影