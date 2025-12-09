綠嗆藍白：國會多數不接受政院 請發動不信任投票

新版財劃法覆議失敗，行政院將堅持不執行，並且同時聲請釋憲，引發藍白批評。民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，讀得懂憲法的話，就是一句話，國會多數不接受行政院，就請發動不信任投票。

鍾佳濱指出，按照憲法機制，現在能叫行政院長下台的，就是國會多數發動不信任投票，既然在國會多數眼中，行政院長不適任，歷經覆議不成，行政院又不能接受，就請國會多數依照憲法機制發動倒閣。

依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員3分之1以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員2分之1以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。